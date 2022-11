Ballerina est un spin-off de John Wick qui s'attarde sur le personnage de la jeune danseuse que l'on peut apercevoir très rapidement au sein du troisième film, lorsque Wick se rend chez la directrice de la Ruska Roma et que l'on peut voir une jeune femme danser seule sur scène. On sait que la danseuse sera incarnée par l'actrice Ana de Armas, que le grand public a pu découvrir notamment dans Blade Runner 2049.

Un spin-off de John Wick avec ou sans Baba Yaga ?

Eh bien d'après une information exclusive de Collider, Keanu Reeves sera bel et bien présent dans le long métrage. Mieux, l'acteur est actuellement en tournage à Prague pour le film Ballerina. On sait aussi que l'acteur Ian McShane va revenir dans la franchise en tant que Winston, le directeur du Continental Hotel. Le réalisateur de ce spin-off de John Wick est Len Wiseman, réalisateur de Die Hard 4 et de Underworld. Il est intéressant de noter que l'actrice Ana de Armas a déjà jouée avec Reeves lors du film Knock Knock du réalisateur d'horreur Eli Roth.

Pour l'heure on ne connait pas la place de Ballerina dans la chronologie de la saga. Va t-il se situer avant le premier film John Wick ou faire la liaison entre le troisième et quatrième épisode qui est attendu pour le 24 mars 2023 ? Difficile à dire car l'univers étendu de JW n'est pas encore très clair, si ce n'est un peu plus grâce au jeu John Wick Hex qui date de 2020.

Idem, qu'en est t-il de la relation entre Wick et la ballerine ? Simple rencontre ou lien mentor-élève ?