Les fans de l'univers John Wick sont sur le qui-vive. Aujourd'hui marque la sortie tant attendue du trailer de Ballerina, le spin-off qui promet de plonger dans une nouvelle histoire pleine d'action et de vengeance. Clairement une nouvelle claque en prévision pour l'univers de l'un des plus célèbres tueurs.

Ana de Armas à l'honneur dans ce spin-off de John Wick

Dans Ballerina, Ana de Armas tient le rôle principal. Connue pour ses performances dans No Time to Die et Knives Out, l'actrice incarnera une tueuse en quête de vengeance après l’assassinat de sa famille. Ce personnage a été brièvement introduit dans John Wick: Parabellum, et ce film explorera davantage son histoire et son lien avec cet univers.

À la réalisation, on retrouve Len Wiseman, connu pour Underworld et Live Free or Die Hard. Le scénario, quant à lui, est signé Shay Hatten, déjà scénariste des précédents volets du célèbre assassin. Ce duo promet de rester fidèle à l’univers tout en apportant une nouvelle vision autour du personnage de Ballerina.

Ce qui rend Ballerina encore plus excitant, c’est la présence confirmée de Keanu Reeves. Même si son rôle est mineur, les fans seront ravis de retrouver John Wick à l’écran. Ian McShane, qui incarne Winston, le directeur de l’hôtel Continental, sera aussi de la partie. Anjelica Huston, dans le rôle de la Directrice, reprendra son rôle de formatrice d'assassins. Ces apparitions vont sans aucun doute enrichir l'intrigue et renforcer les liens avec l’univers principal.

Ballerina n’est qu’une des nombreuses extensions de l’univers John Wick. En parallèle, un autre film spin-off est toujours prévu. Et bien entendu, Keanu Reeves doit aussi normalement revenir pour un John Wick 5. Même si les informations sont encore très peu nombreuses à ce sujet, on sait que l'acteur et le réalisateur sont chauds bouillants.

Source : Lionsgate