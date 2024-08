Depuis sa création en 2014, l'univers de John Wick, porté par Keanu Reeves, a captivé les spectateurs du monde entier, engrangeant plus d'un milliard de dollars au box-office. La franchise, acclamée pour son style et ses séquences d'action spectaculaires, ne cesse de s'enrichir. Tant avec des suites qu'avec des spin-offs. Et ce n'est pas fini !

John Wick de retour ?

Ainsi, dernièrement, des rumeurs persistantes indiquent que John Wick 5 serait en cours de développement, avec Keanu Reeves prêt à reprendre son rôle emblématique. Si le réalisateur Chad Stahelski n'était pas fermé à l'idée en 2023, cette fois tout serait bel et bien en route. Selon des sources internes de l'industrie cinématographique, notamment l'insider Daniel Richtman, la production du cinquième opus pourrait débuter dès l'année prochaine.

Bien que Lionsgate n'ait pas encore confirmé officiellement ces informations, la nouvelle suscite déjà l'excitation des fans. Il est intéressant de noter que ce cinquième film était initialement prévu pour être tourné en même temps que JW : Chapitre 4. Cependant, ce plan a été modifié. Et la production du quatrième volet a finalement été menée indépendamment.

Du lourd en attendant

Attention aux spoils dans ce paragraphe. Dans Chapitre 4 avait laissé les spectateurs avec une fin ambiguë. Laissant planer le doute sur le sort de John Wick. Le défi pour les scénaristes sera donc de trouver un moyen de faire revenir le personnage principal. Tout en maintenant la cohérence de l'histoire. Avec l'impact considérable de la franchise, il est difficile d'imaginer que les créateurs décident de mettre un terme définitif à l'aventure de Wick. Surtout après le succès continu des précédents films.

Enfin, parallèlement à ce potentiel cinquième opus, l'univers de JW continue de s'étendre avec plusieurs projets en développement. Après la série limitée The Continental: From the World of John Wick, qui a vu le jour en 2023, un premier film dérivé intitulé John Wick Presents: Ballerina est prévu pour une sortie en juin 2025, avec Ana de Armas en tête d'affiche. Ce spin-off, annoncé dès 2017, a connu plusieurs retards. Mais il est désormais en bonne voie pour rejoindre l'univers élargi de John Wick.

Source : Daniel Richtman