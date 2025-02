James Bond fait à nouveau parler de lui, mais pas forcément comme on l’imaginait. Un changement qui pourrait clairement modifier l’avenir de la franchise et peut-être même diviser certains spectateurs.

Alors que tout le monde attend des nouvelles du prochain James Bond et de son futur interprète, un énorme changement vient d’avoir lieu en interne. Une décision qui pourrait bien bouleverser l’avenir de la franchise. Voici ce que l’on sait pour le moment.

James Bond change de main

C’est une page qui se tourne pour James Bond. Après plus de 60 ans sous la direction de la famille Broccoli, la célèbre franchise passe sous le contrôle créatif d’Amazon MGM Studios. Une décision qui marque un tournant majeur dans l’histoire du plus célèbre des agents secrets.

Depuis 1962, la saga James Bond a toujours été gérée par Eon Productions, sous la supervision de Michael G. Wilson et Barbara Broccoli. Après des décennies de contrôle absolu sur les films, ils ont décidé de prendre du recul. Avec cette transition, Amazon MGM Studios prend désormais en charge la direction artistique de la franchise. Toutefois, les Broccoli restent copropriétaires des droits de James Bond, garantissant un certain équilibre entre tradition et renouveau.

Pourquoi un tel changement ?

Après la sortie de Mourir peut attendre en 2021, qui a marqué la fin de l’ère Daniel Craig, l’avenir de la saga était en suspens. Le départ de Wilson et Broccoli laisse à Amazon la mission de relancer la franchise avec une nouvelle vision. Selon Mike Hopkins, directeur de Prime Video et Amazon MGM Studios, ce passage de relais est une opportunité pour moderniser et réinventer James Bond. Il assure vouloir respecter l’héritage de la saga tout en apportant du renouveau.

Pour l’instant, aucune annonce officielle sur le prochain acteur qui incarnera 007, ni sur le réalisateur ou le scénario du prochain film. Mais une chose est sûre : Amazon veut élargir l’univers de James Bond. Des projets de séries dérivées pour Prime Video sont déjà envisagés, même si les détails restent flous. L’objectif serait d’exploiter le potentiel du personnage au-delà du cinéma, en explorant d’autres facettes de l’univers de l’espion britannique. Le passage sous le contrôle d’Amazon est une décision qui ne manquera pas de diviser les fans. Certains craignent une perte d’identité, tandis que d’autres y voient une chance de moderniser la franchise.

Source : Amazon