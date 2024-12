Véritable icône du cinéma, James Bond n’est pas réapparu sur grand écran depuis Mourir peut attendre en 2021 avec David Craig. Celà étant, la franchise avait quelques projets sous le coude, un retour en films, des idées de séries… même un jeu vidéo par IO Interactive à qui l’on doit la série Hitman notamment. Seulement voilà, il semblerait que rien ne va plus.

James Bond perd sa carte blanche

C’est la famille Broccoli qui a le regard et la priorité créative sur la franchise. Saga qui cherche toujours son nouvel interprète visiblement, mais qui est même en train de se chercher elle-même désormais. Parce que si la vision créative appartient bien à la famille, les droits sont dans le portefeuille du titan Amazon. Et visiblement, il y a de l’eau dans le gaz entre les deux, si bien que le prochain James Bond est pour le moment aux oubliettes.

Tout est apparemment mis en standby pour ne pas dire annulé jusqu’à nouvel ordre. Amazon a des idées qui ne conviennent pas à la famille Broccoli, et inversement. Le géant a donc décidé de tout arrêter pour le moment. On suppose que tout le monde devra discuter et trouver un terrain d’entente avant que les projets ne redémarrent. Le problème, c’est que Barbara Broccoli ne semble pas vraiment motivée à discuter, en témoigne sa dernière prise de parole hautement salée concernant Amazon.

Elle a en effet qualifié les têtes pensantes d’Amazon, qui sont sur le dossier, de « putain d’idiots ». D’après elle, « ils comptent faire n'importe quoi avec la franchise James Bond » , et imaginent déjà d’étendre l’univers « comme Marvel » avec « des séries ou encore des spin-offs » à gogo. Des mots qui ne sont pas tendres. Amazon de son côté n’a encore rien dit pour le moment.

Pour le moment, il n'y a pas de remplaçant...

L'agent 00 reste au vestiaire pendant que papa et maman se fâchent

Visiblement, la vision expansive d’Amazon, qui s'alignera finalement sur les tendances, ne plait pas du tout. On voit de plus en plus d’univers s’étendre de la sorte. Marvel en tête bien entendu, prochainement suivi par le nouveau DCU lancé par Superman. Mais aussi le DCU de Matt Reeves avec The Batman et The Penguin, une franche réussite. Prochainement, c’est Tomb raider qui devrait aussi avoir le même sort avec une série sous la supervision d’Amazon justement et un univers qui ne demanderait qu’à s’étendre. Des exemples, il en existe des tas, et James Bond pourrait bien suivre aussi ce chemin.

Pour le coup il y a presque autant de bon que de mauvais exemple de cette formule qui vise à développer l’univers à tout bout de champ. Les fans sont en général au rendez-vous quand bien même la qualité ne l’est pas toujours. Est-ce que James Bond est une licence qui tiendrait la route sous un tel format ? Bonne question. Pour le moment, tout est gelé, on n’est pas près de le savoir…

Source : Walt street Journal