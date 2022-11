Si la convention Disney D23 s'est contenté de nous fournir des images conceptuelles et des vêtements que porteront les personnages d'Indiana Jones 5, un magazine nous dévoile le look d'Harrison Ford dans le film. On prend le même et on recommence ?

La première image d'Harrison Ford dans Indiana Jones 5

Le magazine cinématographique Empire s'est accordé une belle couverture pour son numéro de janvier 2023. Une exclusivité mondiale avec le tout premier aperçu d'Harrison Ford dans son costume d'Indiana Jones 5. Et comme on peut le voir, on ne change pas une équipe qui gagne. Le temps n'a pas eu d'effet sur l'équipement du Dr Jones.

Empire ayant décroché également des interviews, on devrait peut-être en savoir davantage sur le long-métrage dans les semaines à venir. James Mangold (Logan, Le Man 66, Copland...) succédera à Steven Spielberg en qualité de réalisateur. Vers une bonne surprise ? Vu la filmographique du monsieur, c'est possible.

Selon Mads Mikkelsen qui campera un méchant dans Indiana Jones 5, ce volet sera plus proche des premiers films :

Les Aventuriers de l'arche perdue était un de mes films préférés, et il suintait cette période dorée des feuilletons des années 40. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cinquième film. On revient très franchement au premier et au second film pour avoir l'état d'esprit des origines, le Indy originel, quelque chose de dense et d'épique. Ça ressemble vraiment à un film de Spielberg, même si c'est James qui le réalise, parce qu'il le fait avec la même vision.. Je n'avais jamais rencontré Harrison Ford avant, c'était donc la première fois, et c'est une personne incroyablement forte. Pas seulement en tant qu'acteur, mais physiquement. Je me souviens de notre premier jour de tournage, c'était de nuit et on a arrêté à 5h du matin. Il est tout de suite monté sur son VTT et a fait 50 kilomètres. Harrison est un monstre, un très gentil monstre. Via CineSerie.

Indy pourrait aussi avoir une seconde sur le petit écran grâce à une série Disney+.