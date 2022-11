Il faudra attendre le mois de juin 2023 avant de découvrir Indiana Jones 5 au cinéma, mais la firme de Mickey voit beaucoup plus loin que cette sortie. Les idées fusent !

Indiana Jones, un avenir en série sur Disney+

Le site Variety révèle en avant-première que Disney et Lucasfilm ont entamé des discussions très sérieuses pour produire une série Indiana Jones. La firme de la souris aux grandes oreilles étudie en ce moment toutes les possibilités pour exploiter le filon. Cela pourrait prendre la forme de nouveaux films au-delà du cinquième volet à venir, d'autres médias - peut-être des jeux comme celui de Bethesda -, et donc d'un programme sur le petit écran.

Si ça aboutit, la série serait diffusée sur Disney+ mais nous n'en sommes pas là. La société est encore à la recherche d'un scénariste principal pour mener à bien cette ébauche de show TV, et il n'y a donc pas encore d'intrigue. Cela soulève aussi une interrogation : est-ce qu'Harrison Ford reprendra son chapeau et son fouet ? Non, du moins pas en tant qu'aventurier qui sera malmené par des nazis et autres. L'acteur iconique a d'ailleurs déjà fait ses adieux au rôle, mais pourquoi pas avoir une place sans avoir à réaliser des cascades dangereuses ?

C'est envisageable sur le papier, d'autant que comme le rappelle Variety, ce ne serait pas la première fois. De 1992 à 1993, la chaîne ABC a diffusé la série The Young Indiana Jones Chronicles qui comme son nom l'indique, était centrée sur la jeunesse du personnage. Les spectateurs avaient quand même pu apercevoir brièvement Ford dans un épisode.