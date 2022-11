Pour l'heure, vous avez beau retourner l'internet mondial, difficile de se mettre des informations sous la dent à propos du très attendu Indiana Jones 5. La seule véritable information officielle sur le scénario concerne quelques images conceptuelles que vous pouvez retrouver au sein de cette news. Mais cela pourrait bien changer...

Indiana Jones 5 donnera des nouvelles en décembre

C'est acté et comme le reporte son réalisateur James Mangold (Logan, Le Mans 66), nous aurons des informations sur le film en décembre 2022. C'est via Twitter que le réalisateur en personne a répondu à l'interrogation d'un fan (comme quoi, le réseau social a aussi de bons cotés).

@mang0ld Quand pouvons-nous espérer la prochaine pièce promotionnelle pour Indy 5 ? Dans moins de 30 jours.

Voilà qui est dit. Reste à savoir si il s'agira d'une bande annonce ou d'un simple teaser. De nombreuses questions restent en suspend sur ce nouveau film. D'après les premiers rumeurs Indiana Jones 5 aurait pour élément central le voyage dans le temps. C'est notamment visible sur une photo de tournage qui montre étrangement des légionnaires romains.

@Daily Mail

James Mangold, a déclaré que le prochain film d'aventure se déroulerait dans les années 1960 mais nous avons pu aussi voir des nazis dans les images conceptuelles. On peut donc imaginer Indy voyager dans le temps et pourquoi pas le revoir dans sa version plus jeune.

Tout semble possible pour cet Indiana Jones 5 et le contenu à venir pour décembre devrait enfin nous donner quelques éléments de compréhensions. Du moins, on l'espère.