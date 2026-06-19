Le retour du roi. C'est clairement ce qu'on ressent chaque fois que Hunter x Hunter revient. Et cette fois, c'est bon, on sait quand le chapitre 411 du manga de Yoshihiro Togashi sortira.

On ne le dira jamais assez, mais la patience est certainement la plus grande vertu des lecteurs de Hunter x Hunter. Compréhensif avec la situation du mangaka Yoshihiro Togashi, ils attendent chaque nouveau chapitre année après année, sans lâcher. Dès lors, le retour du manga est toujours un événement. Donc tenez-vous prêt, car vous pourrez lire le chapitre 411 très bientôt.

Le chapitre 411 de Hunter x Hunter enfin daté

La dernière fois que nous avons pu lire un chapitre inédit de Hunter x Hunter, c'était en décembre 2024. Depuis, Yoshihiro Togashi a partagé sa progression sur la production des suivants à travers ses réseaux sociaux. C'est comme ça que nous avons appris, en février dernier, qu'il avait déjà bouclé le chapitre 420. Pour autant, son éditeur n'a rien sorti depuis le 410. Mais l'attente sera bientôt terminée.

En effet, pour éviter l'irrégularité et une trop grande attente dans la publication des futurs planches, Shūeisha a gardé bien au chaud la suite du manga. Mais cette fois, l'auteur a pris suffisamment d'avance pour nous assurer une lecture un peu plus soutenue. À commencer avec l'arrivée du chapitre 411 de Hunter x Hunter dans le volume 31 de 2026 du Weekly Shōnen Jump, soit le 29 juin prochain.

Ce retour coïncidera d'ailleurs avec la pause annoncée de Kagurabachi, titre très en vogue du magazine. L'œuvre de Togashi aura donc toute la place sur son segment pour s'offrir un retour en force. D'autant plus que l'engouement est palpable au Japon avec la sortie du tome 39 de Hunter x Hunter le 3 juillet prochain. En France, il faudra patienter davantage pour l'avoir entre les mains. Pour le tome 38, 10 mois séparaient les deux sorties, ce qui nous renverrait hypothétiquement au mois de mai 2027 pour le suivant.

Aperçu du chaptre 401 de Hunter x Hunter à retrouver dans le tome 39. © Yoshihiro Togashi