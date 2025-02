Il reprend doucement, mais sûrement ! Le manga Hunter x Hunter a été soumis a de longues périodes de pause en raison de la santé de son auteur, Yoshihiro Togashi. Mais, le maître a repris le crayon et fait progresser à son rythme l'histoire de cette œuvre culte, reconnue dans le monde entier. En attendant de lire le prochain chapitre, une nouvelle phénoménale vient d'être annoncée pour les fans français du manga. C'est une première !

Une exclusivité Hunter x Hunter enfin en France

Grâce à MANGA Plus, la plateforme officielle de l'éditeur Shueisha, vous pouvez lire les derniers chapitres du manga Hunter x Hunter en ligne. Mais, les fans ont aussi hâte de pouvoir compléter leur collection avec le nouveau tome papier. Le dernier, le 37ᵉ, est paru en France en mai 2024. L'attente est longue pour le suivant... mais on a enfin une date pour sa sortie, et elle réserve en plus une énorme surprise.

Les éditions Kana ont enfin indiqué la date de sortie du tome 38 de Hunter x Hunter en France. Il sera disponible le 4 juillet 2025 avec une édition collector qui vaut son pesant d'or. De fait, en plus du tome en question doté d'une couverture stylisée avec un effet métallique, vous aurez droit à un marque-page illustré, mettant notamment en avant le personnage de Kurapika. Mais, ce n'est pas la plus grosse surprise de ce coffret.

En effet, le coffret collector du tome 38 de Hunter x Hunter sera accompagné d'un second volume : le tome 0 ! Publié initialement en 2013, ce préquel n'est jamais paru en dehors du Japon. Plus encore, cet ouvrage était alors réservé aux spectateurs s'étant rendus en salles pour voir le film HxH Phantom Rouge. C'est donc une première mondiale pour un livre que beaucoup de fans espéraient avoir un jour entre les mains.

Pour le moment, ce tome 0 ne semble réservé qu'au collector du tome 38. Il faudra donc être rapide pour en faire l'acquisition, puisqu'il s'agit d'une édition limitée. On ignore encore à quel prix Kana le proposera. Toutefois, nous ne doutons pas que les précommandes ouvriront dans un délai assez rapide.

© Éditions Kana