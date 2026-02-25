Au milieu de l'attente, les fans de Hunter x Hunter accueillent enfin une excellente nouvelle, de la part de l'auteur qui plus est. Ça sent très bon pour la suite du manga.

Quand on est un fervent fan de Hunter x Hunter, la patience est la meilleure des vertus. Et pour cause, les problèmes de santé de l'auteur, Yoshihiro Togashi, l'obligent depuis des années à y aller doucement. Mais qu'à cela ne tienne, les lecteurs du manga se montrent compréhensifs. Chaque nouvelle page de l'histoire a ainsi valeur de petit miracle dans le milieu, si bien que la dernière annonce du mangaka a de quoi créer l'ébullition.

L'aventure Hunter x Hunter continue

Si les lecteurs de Hunter x Hunter n'ont pas grandes pages à se mettre sous la dent, ils peuvent au moins se reporter sur les posts de Yoshihiro Togashi sur les réseaux sociaux. L'auteur à succès ne manque pas de garder le lien avec ses lecteurs en partageant de temps à autre son avancée. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'on a appris la bonne nouvelle pour un futur chapitre.

Comme il l'avait fait comprendre il y a quelques mois, Togashi a pris de l'avance sur la publication de Hunter x Hunter. En octobre dernier, il indiquait avoir finalisé les dialogues des 10 prochains chapitres. Depuis, il a encore avancé. Mais cette fois, ce ne sont pas “juste” les textes qu'il a achevés, mais bien les planches complètes. Très officiellement avec la traditionnelle photo du dossier regroupant toutes les planches, il a annoncé avoir terminé de travailler sur le chapitre 420.

© Yoshihiro Togashi.

Cela signifie que Togashi a maintenant 10 chapitres de prêts pour la suite de Hunter x Hunter. Pour rappel, le dernier paru en date est le 410e, dont la sortie remonte déjà au mois de décembre 2024. Plus d'un an après les fans espèrent pouvoir bientôt reprendre leur lecture. Cependant, encore aucune information à ce sujet ne nous est parvenue.

Néanmoins, avec une telle avance, nous pouvons imaginer une reprise de la publication dans un avenir proche. Pour autant, il ne faut pas s'attendre à un rythme trop soutenu, afin de laisser à l'auteur plus de souplesse dans son processus créatif. Toujours est-il que Hunter x Hunter va revenir bientôt, marquant à nouveau le retour d'un roi dans son genre.