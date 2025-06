Une grande nouvelle attend les fans de Hunter x Hunter cet été ! Bien que le prochain chapitre se fasse toujours attendre depuis plus de 6 mois, une belle sortie attend les lectrices et lecteurs français. Un collector très prisé va bientôt faire son apparition sur les étals des libraires. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, alors ne passez pas à côté de votre chance d'obtenir votre exemplaire.

Le collector tant attendu de Hunter x Hunter en précommande

Ce n'est pas nouveau, le manga Hunter x Hunter prend son temps en raison des problèmes de santé de son auteur, Yoshihiro Togashi. Dès lors, toute nouveauté qui entoure l'œuvre est attendue avec impatience. Les fans français ont justement une très belle raison de se réjouir avec l'arrivée prochaine du tome 38, prévu pour le 4 juillet 2025 aux éditions Kana.

L'intrigue du tome 38 de Hunter x Hunter nous entraînera sur les eaux, en direction du continent caché. Les tensions entre les trois factions s'intensifient une fois de plus tandis que des alliances se nouent en coulisses. Mais désormais, c'est au tour de la Brigade fantôme, toujours sur les traces d'Hisoka, d'entrer en jeu. Comme souvent avec les nouvelles parutions de manga, un joli collector est proposé. Celui-ci comprendra du contenu exclusif, notamment une couverture métallisée mettant en lumière Kurapika. Le personnage est d'ailleurs au centre des intrigues récentes de l'histoire.

Cette édition limitée inclut en plus un marque-page double-face décoré avec plusieurs visuels des héros de Hunter x Hunter. Mais, le véritable plus du collector est le fait qu'il s'accompagne du tome 0 du manga. Ce volume n'était encore pas sortie des frontières japonaises pour arriver jusqu'à chez nous. Voilà qui va plaire aux fans français ! Si vous voulez être certain ne pas manquer cette pièce de collection rare, il faudra être rapide ! Ça tombe bien, le tome 38 est déjà disponible en précommande chez les principaux revendeurs.

© Éditions Kana.