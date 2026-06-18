Phénomène de la nouvelle génération du Shonen Jump, Kagurabachi s’est dernièrement imposé comme son nouveau pilier. L’annonce récente d’une adaptation animée avait particulièrement été scrutée par la communauté et accueillie avec enthousiasme débordant. Pourtant, quelques semaines plus tard, le manga de Takeru Hokazono revient dans l’actualité avec une nouvelle moins réjouissante.

Le nouveau phénomène du Shonen Jump fait une pause

Comme l’a indiqué le compte officiel de la série sur Twitter, la publication de Kagurabachi sera suspendue à partir du 29 juin 2026. La reprise n'est prévue qu’au cours du mois d’août. Une pause qui n’a, en soi, rien d’exceptionnel dans l’industrie du manga. Les auteurs ont en effet souvent besoin de souffler face au rythme infernal de la prépublication hebdomadaire. Les exemples du côté du Shonen Jump ne manquent pas. Le plus parlant reste évidemment One Piece, Eiichiro Oda bénéficiant depuis longtemps d’un calendrier aménagé, avec une semaine de pause régulière entre plusieurs chapitres consécutifs.

Un privilège que peu de mangakas peuvent toutefois se permettre. La publication semble cependant prête à accorder à Kagurabachi tant l’aura du manga est exponentielle. Dans le cas de Takeru Hokazono, aucun motif n’a été communiqué. Le message officiel évoque simplement le souhait de Shonen Jump de lui accorder une pause. Ce afin de pouvoir garantir une publication régulière sur le long terme, « bien que M. Sengoku ait exprimé son souhait de poursuivre l'écriture. »

La question de la santé des mangaka est devenue un sujet de plus en plus important. Des auteurs de Bleach à Hunter X Hunter, les conséquences physiques et psychologiques du rythme imposé par la sérialisation hebdomadaire des mangas ont déjà ouvert de grandes discussions. Dans le cas de Kagurabachi, les premières conséquences de cette fatigue se sont déjà fait ressentir dans plusieurs chapitres, manifestement publiés inachevés. Cela laissait entrevoir des contraintes qui commençaient déjà à peser sur le jeune auteur, âgé de 25 ans seulement. Face à ce constat, la maison-mère du Shonen Jump, semble prête à assouplir ses pratiques, pour préserver l’un de ses futurs piliers.

Planche de Kagurabachi ©Shonen Jump

Source : Compte officiel de Kagurabachi