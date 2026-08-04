La saison 3 de House of the Dragon se conclura la semaine prochaine avec un épisode 8 très attendu. HBO a déjà dévoilé un aperçu dans son trailer de preview.

Lundi prochain, les fans découvriront le final de la saison 3 de House of the Dragon. Comme toute conclusion de saison, cet épisode 8 est particulièrement attendu, d'autant plus qu'il s'agira du dernier avant la prochaine et ultime saison de la série HBO. Découvrez dès à présent le trailer de preview, qui vous donne une idée des tensions qui grimpent encore.

House of the Dragon donne un aperçu de l'épisode 8 de la saison 3

Depuis juin, les fans de l'univers de Game of Thrones suivent de nouveau l'histoire complexe du préquel House of the Dragon. Doucement mais sûrement, la saison 3 nous a conduit à ce prochain épisode 8, le dernier avant 2028 et la saison 4. Dès lors, ce sera le clou du spectacle pour cet arc qui voit les conflits prendre encore de l'ampleur à Westeros.

La saison 3 de House of the Dragon se concentre sur la guerre civile qu'on surnomme la « Danse des Dragons », un événement qui changera le cours du destin pour bien des personnages de la série HBO. Dès lors, l'épisode 8 revêt une importance encore plus grande dès lors qu'il va venir conclure certains enjeux et en ouvrir d'autres pour l'ultime saison.

Cet épisode 8 de House of the Dragon promet une confrontation très attendue. Alors qu'Ormund Hightower a pris Tumbleton pour en faire une véritable base militaire, une bataille essentielle s'annonce face aux forces de Rhaenyra Targaryen. C'est une lutte pour le pouvoir et l'ordre de Westeros qui devrait vous attendre pour cette fin de saison.

Où et quand sortira l'épisode 8 de la saison 3 de HotD ?

La fin de la saison 3 approche à grands pas. L'épisode 8 de House of the Dragon sortira lundi 10 août, à 3 heures du matin. Vous n'avez pas vu le dernier disponible depuis la nuit dernière ? Il vous reste donc une semaine pour le rattraper sur les différentes plateformes de streaming :

HBO Max

Dans certains abonnements Canal+

Disponible en chaîne supplémentaire sur Prime Video