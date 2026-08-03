HBO Max a encore de très grosses nouveautés pour vous cette semaine. Découvrez le calendrier des sorties du 3 au 9 août 2026 dans votre abonnement SVOD.

HBO Max a des programmes de choix pour peser face à Disney+, Prime Video ou même Netflix cette semaine. Du 3 au 9 août 2026, préparez-vous à du grand cinéma entre Mickey 17, 300 ou encore Cosmopolis par exemple. Les sériesvores auront aussi quelques nouveautés à se mettre sous la dent. Pour le coup, le service de streaming mise surtout sur des documentaires. Découvrez le line-up complet avec nous.

Tous les nouveaux films du 3 au 9 août 2026

C'est une grosse semaine qui démarre sur HBO Max. La plateforme de streaming ajoute 10 films différents jusqu'au 9 août, et pas des moindres. On note d'ailleurs une certaine volonté de rebondir sur l'actualité. Par exemple, alors que le prochain Jumanji vient de dévoiler sa bande-annonce, vous allez pouvoir retrouver deux volets de la saga dès mercredi. On remarque aussi l'influence de L'Odyssée, actuellement au cinéma. D'une part, on retrouve la dilogie 300, autre plongée dans les mythes de la Grèce antique. D'autre part, on retrouve Robert Pattinson, à l'affiche du film de Christopher Nolan, dans Mickey 17. Si vous aimez la science-fiction dystopique et un brin déjantée, alors ça devrait vous plaire. Mais, d'autres nouveautés sont aussi au rendez-vous :

Bong Joon-ho

5 AOÛT : L'enfant rêvé – drame romantique français avec Louise Bourgoin. Jumanji – le film fantastique culte de 1995 avec Robin Williams. Jumanji: Next Level – dernier volet en date de la saga avec Dwayne Johnson.

6 AOÛT : Mickey 17 – film de science-fiction dystopique avec Robert Pattinson.

7 AOÛT : 8 millimètres – thriller néo-noir de Joel Schumacher. 300 – péplum culte tiré des comics du même nom. 300 : La Naissance d'un empire – suite et préquelle du film de 2007.

8 AOÛT : Va, vis et deviens – drame récompensé du César du meilleur scénario en 2006.

9 AOÛT : Cosmopolis – thriller dystopique de David Cronenberg. Jersey Boys – film musical de Clint Eastwood sur le groupe The Four Seasons.



Les séries qui débarquent sur HBO Max cette semaine

Le ton est 100 % documentaire cette semaine pour les séries HBO Max. Le service de streaming s'intéresse d'abord aux sportifs de la NFL. Avec Hard Knocks, plongez dans les coulisses de la préparation physique des Seattle Seahawks. Ensuite, votre abonnement vous entraînera dans les méandres du crime à plusieurs niveaux grâce à deux séries documentaires :

5 AOÛT : Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks – téléréalité en immersion dans la préparation de cette équipe star de la NFL.

7 AOÛT : A Monster Uncovered – série documentaire sur des journalistes qui découvrent une véritable sphère du crime. Monsters of God – série documentaire sur deux barons de la drogue en rivalité.

