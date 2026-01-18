L'auteur des livres qui ont inspiré notamment House of the Dragon ne porte pas la série dans son cœur et a profité d'une récente interview pour le montrer encore en l'incendiant.

Après le final très décevant de Game of Thrones, HBO Max semble être retombé dans ses mauvaises habitudes avec la saison 2 de House of the Dragon, à la réception critique bien en-dessous de celle de la première. À l'occasion d'une récente interview auprès de The Hollywood Reporter, George R.R. Martin, qui avait déjà critiqué cette nouvelle série adaptant ses ouvrages, a apporté de potentiels éléments de réponse quant à la situation.

Des conflits même derrière la caméra pour House of the Dragon

En sa qualité d'auteur des livres qui ont servi à adapter Game of Thrones et House of the Dragon, George R.R. Martin occupe en principe une place importante dans le processus créatif, en qualité de producteur, ou à tout le moins de consultant. On l'a déjà vu avec Game of Thrones, les choses ont toutefois pris au fil des saisons un tournant qui montrait que la vision du créateur de l'univers se faisait de moins en moins présente.

L'histoire semble s'être répétée avec la saison 2 de House of the Dragon. Les relations entre l'auteur et le showrunner de la série, Ryan Condal seraient « épouvantables ». « J'ai engagé Ryan, je le considérais comme un partenaire et on a tout fait ensemble pour la première saison, ça fonctionnait très bien. Puis arriva la seconde, et il a complètement arrêté de m'écouter. Les choses ont continué d'empirer, au point qu'on m'a demandé de donner toutes mes notes à HBO et Ryan, et qu'on n'avait plus besoin de mes conseils ».

L'auteur aurait toutefois été consulté pour la saison 3 de House of the Dragon à l'occasion d'une conférence téléphonique entre HBO, lui et le showrunner. George R.R. Martiny aurait déclaré « ce n'est plus mon histoire ». Finalement, on l'aurait rappelé plusieurs mois plus tard pour à nouveau occuper le rôle de consultant, potentiellement en réaction aux critiques négatives de la saison 2. The Hollywood Reporter a voulu en savoir plus sur cette histoire. Ce à quoi il a répondu : « je ne peux pas en parler ». Il faudra quoi qu'il en soit attendre la saison 3 à venir a priori courant de cette année 2026 pour voir comment va évoluer la série, pour le meilleur comme pour le pire.

