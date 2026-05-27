Tandis que la diffusion de la saison 3 approche à grands pas, le showrunner d’House of the Dragon promet déjà monts et merveilles aux fans de Game of Thrones.

Dans moins d’un mois, l’univers de Game of Thrones fera une nouvelle fois son grand retour au travers de l’un de ses spin-off, House of the Dragon, dont le coup d’envoi de la saison 3 sera officiellement donné le 21 juin prochain sur HBO. Et autant dire que pour les fans de la franchise, celle-ci est attendue au tournant après la déception provoquée par la saison 2, malheureusement victime de la grève des scénaristes. Cela étant, le showrunner l’assure : le public peut d’ores et déjà s’attendre à quelque chose d’exceptionnel pour le retour de la série.

House of the Dragon promet du lourd pour sa saison 3

À l’occasion d’une interview donnée pour Entertainment Weekly, Ryan Condal n’a effectivement pas mâché ses mots concernant le premier épisode de la saison 3 d’House of the Dragon, qu’il décrit ni plus ni moins que comme « l’épisode de télévision le plus fou jamais réalisé ». Ce qui, après des épisodes comme « Les Veilleurs au rempart », « Durlieu » ou encore « La Bataille des bâtards » dans Game of Thrones, est loin d’être une déclaration anodine. Même si le contexte narratif peut aisément expliquer cet excès de confiance de la part du réalisateur.

Car après avoir passé deux saisons complètes à mettre en place les prémices de la bataille de Gullet, la saison 3 d’House of the Dragon lâchera officiellement les chevaux et démarrera « à 100 à l’heure » si l’on en croit Emma D’Arcy, interprète de Rahenyra Targaryen dans la série. « Nous assistons enfin à une guerre qui se prépare depuis deux saisons », explique-t-elle. À Ewan Mitchell, interprète d’Aemond, de renchérir ensuite en ajoutant qu’il s’agira d’une « guerre totale », et que l’on peut s’attendre à « un véritable blitz dès le début ».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Condal sait comment parler aux fans d’House of the Dragon, auxquels il promet déjà « des dragons, des navires et de multiples théâtres de conflit » pour l’ouverture de cette nouvelle saison. Une saison qui, pour rappel, comprendra cette fois encore huit épisodes, dont la diffusion se tiendra du 21 juin et 9 août 2026 sur les ondes de HBO. Elle sera ensuite suivie par une quatrième et dernière saison, chargée de conclure l’histoire d'House of the Dragon à l’horizon 2028 si tout se passe comme prévu.

Source : Entertainment Weekly