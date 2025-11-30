Après la fin très contestée de Game of Thrones, les fans se sont rabattus sur House of the Dragon, un spin-off qui fait aussi office de préquel à l’univers. Après deux saisons à succès, la série rempilera prochainement pour une troisième saison très attendue. Et pour patienter jusque-là, quoi de mieux qu’une flopée de bonnes nouvelles, et quelques images de ce qui vous attend dans la prochaine saison ?

House of the Dragon fait une grande annonce

La série a en effet une actualité plutôt chaude aujourd’hui, puisque non seulement quelques images viennent tout juste d’être dévoilées, mais en prime on a eu droit à plusieurs bonnes nouvelles. La première et certainement la plus importante, c’est que la série ne s’arrêtera pas à la saison 3. House of the Dragon aura bien droit à une saison 4 qui est déjà calée pour 2028, toujours par HBO et sera évidement diffusée sur sa plateforme SVOD HBO Max. La date est toutefois susceptible d’être modifiée. Hormis le fait que les équipes restent les mêmes pour la nouvelle saison, aucune autre information à son sujet n’a fuité pour le moment. En revanche, il se pourrait bien que ce ne soit pas la dernière saison finalement, comme initialement prévue par les créateur de House of The Dragon.



Images de la saison 3

Une saison 5 encore posible ?

À peine la saison 4 est annoncée que beaucoup se demandent déjà s’il y aura une suite ou non. Bonne nouvelle, ce n’est pas encore fixé à ce stade. On ne sait pas encore si House of the Dragon aura droit ou non à une saison 5, mais c’est peut-être une possibilité. Selon Deadline, il a été dit que la décision finale de continuer ou non la série sera prise lorsque l’écriture de la saison 4 sera complètement bouclée. On a donc encore très largement le temps de voir venir. Pour l’heure, la saison 3 est attendue en 2026 aux alentours de l’été, mais sans aucune date précise pour le moment. Vous pouvez également (re)découvrir l'intégralité des deux saisons précédentes sur HBO Max.

Source : Deadline, HBO