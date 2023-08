De nouvelles images du tournage de la saison 2 de House of the Dragon viennent de fuiter et elles devraient faire plaisir aux fans du programme de HBO.

Entre 2011 et 2019, la série Game of Thrones fut un véritable phénomène international comme la télévision ne l'a quasiment jamais connu. Avec sa nouvelle série House of the Dragon lancée l'été dernier, HBO tente de recréer un engouement similaire en nous envoyant environ 200 ans avant les événements de GOT, pour nous présenter l'histoire de la famille Targaryen. Alors que la saison 2 est attendue avec impatience, une très bonne nouvelle vient de tomber et elle va certainement faire plaisir aux fans du programme diffusé sur OCS en France.

De nouvelles séquences d'House of the Dragon fuitent

La grève des scénaristes débutée en mai est toujours en cours et malgré cela, le tournage de la saison 2 de House of the Dragon bat toujours son plein, les acteurs étant britanniques. Grâce au photographe UnBoxPHD, de nouvelles images ont fuité. Alors que nous avions déjà vu la Reine Alicent et Helaena à l'œuvre, cette fois, nous pouvons découvrir subrepticement le Prince Aemond Targaryen en action. Sur une des vidéos, on peut voir deux personnes à genou devant le personnage incarné par Ewan Mitchell avec deux gardes positionnés juste derrière eux. Selon les sources du média Redanian Intelligence, la scène se déroulerait assez logiquement à Port-Réal et les deux personnes seraient sur le point de se faire exécuter par Aemond Targaryen.

Une autre séquence nous montre Larys Strong au sommet d'une tour du Donjon Rouge en train d'échanger avec un autre personnage. Enfin, une troisième vidéo nous montre un personnage visiblement inconnu avec une barbe blanche échanger avec Clare Kilner, qui réalise le deuxième et le cinquième épisode de la saison. Sur la chaîne d'UnBoxPHD, vous pouvez aussi découvrir les immenses décors utilisés sur le tournage en détail.

Pour le moment, cette saison 2 de House of the Dragon n'a pas de date de sortie officielle, mais il est probable que le show fasse son grand retour en 2024. Emilia Clarke, qui incarnait la très populaire Daenerys Targaryen dans GOT, ne devrait pas s'intéresser de plus près à l'histoire de la famille dont ce personnage faisait partie. Sur la Toile, les théories commencent déjà à fuser, mais une chose est certaine, les spectateurs ont hâte de découvrir les scènes les plus brutales de la série.