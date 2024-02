Dans un contexte où l'industrie cinématographique des super-héros semble toujours attirer le public, Marvel Studios ne reste pas les bras croisés. Malgré une série de revers au box-office et des controverses qui ont égratigné son image de marque, la firme, sous la direction de Kevin Feige, n'entend pas dévier de sa trajectoire, mais plutôt ajuster sa stratégie. Cela inclut notamment la réflexion autour d'Avengers 5.

Un gros changement pour Avengers 5

L'année dernière, Ant-Man and the Wasp: Quantumania devait marquer une nouvelle étape dans l'expansion de l'univers cinématographique Marvel en introduisant un nouveau vilain : Kang. Cependant, ce film, loin de rencontrer le succès escompté, a inauguré une période difficile pour Marvel, qui avait jusqu'alors connu quinze années de succès quasi ininterrompu au box-office. Outre l'impact sur les recettes en salle, l'entreprise a également dû faire face à l'affaire judiciaire impliquant son acteur Jonathan Majors, l'obligeant à prendre la décision de le renvoyer. Cela a ainsi mis un énorme coup d'arrêt au projet de faire de Kang le nouveau Thanos.

L'un des changements les plus significatifs concerne le prochain film Avengers 5, dont le titre initial Avengers: The Kang Dynasty sera modifié. Selon le très sérieux média Hollywood Reporter, avant même cette affaire, Marvel envisageait déjà de réduire la présence de ce personnage suite aux performances décevantes de Quantumania. Cela remet donc en question toutes les rumeurs précédentes qui laissent entendre un recast de Kang, avec potentiellement l'acteur Colman Domingo dans le rôle.

Les adieux au personnage de Kang ?

Changement de méchant au programme ?

Maintenant, il reste plus de 36 possibilités pour Marvel et son Avengers 5, il va falloir changer son grand méchant. Il y a fort à parier que Docteur Doom puisse désormais faire partie de l'équation, surtout lorsque l'on connaît les rumeurs autour de la potentielle présence de Mads Mikkelsen dans le rôle. Bref, l'avenir est encore incertain.

Cependant, Marvel a récemment connu des signes encourageants, notamment avec le succès fulgurant de la bande-annonce de Deadpool & Wolverine lors du Super Bowl, qui a battu des records de visionnage. Ce rebond survient alors que le dernier film de la franchise, The Marvels, a enregistré les plus faibles recettes de toute l'histoire du MCU. Dans ce contexte de redressement, Marvel a aussi opéré plusieurs mouvements stratégiques notables. D'une part, la révélation de la distribution du nouveau film Les 4 Fantastiques et la mise en chantier d'une série animée X-Men ’97 ont suscité l'enthousiasme.