Disney+ est sur le point de mettre en ligne, courant de semaine prochaine, sa série événement Shogun. Une production originale pour la plateforme qui ne sera donc disponible nulle part ailleurs. Et pour le moment, c'est un sans faute avec des critiques tout simplement dithyrambiques. Mais il y a quelques semaines, on a appris la sortie d'un documentaire, là encore exclusif, sur l'un des plus grands créateurs du jeu vidéo qui ne fait pas toujours l'unanimité.

Hideo Kojima Connecting Worlds sur Disney+

Les sorties Disney+ de la semaine ont été marquées par le lancement de l'ultime saison 3 de Star Wars Bad Batch. Et normalement, ce n'est pas la seule nouveauté. Le service de streaming vidéo est en effet le distributeur officiel, avec Hulu et Hostar, du documentaire Hideo Kojima: Connecting Worlds. Un documentaire Disney+ qui a suivi le créateur depuis son divorce avec Konami, durant la production de Death Stranding, et qui a été réalisé par Glen Milner (The Stories: The Making of Rogue One: A Star Wars Story).

« Ce documentaire visuellement saisissant offre un rare aperçu du processus créatif d'Hideo Kojima alors qu'il lance son propre studio indépendant. Ce film explore le pouvoir et le potentiel des jeux vidéo, en tant que forme d'art, à travers le travail d'un talent influent adoré par des millions de personnes dans le monde entier. Avec les contributions d'artistes visionnaires comme Guillermo Del Toro, Nicolas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches et bien d'autres » synopsis officiel du documentaire distribué par Disney+.

Hideo Kojima: Connection Worlds est sorti aujourd'hui sur Disney+, vendredi 23 février 2024, mais pas partout. Pour le moment, la France n'est en effet pas concernée. Vous pouvez voir les autres territoires où c'est disponible depuis le site Kojima Productions. À voir si ça va bouger dans les prochaines semaines, mais il y a peu de chances pour que ça change dans les heures à venir.