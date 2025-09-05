HBO Max mise sur les classiques pour le mois de septembre. Deux films plus que cultes sont maintenant disponibles, ce sont des incontournables à connaître absolument.

Les plateformes de SVOD frappent fort pour la rentrée. Entre Netflix, Apple TV ou encore Disney+, les propositions sont gargantuesques. Mais, HBO Max a plus d'un tour dans son sac ! Elle fait le pari de très grands classiques du cinéma, c'est à découvrir dès maintenant.

Terminator est dispo, le début d'une saga culte

C'est une des sagas les plus emblématiques du cinéma de science-fiction : Terminator lance sa chasse de Sarah Connor sur HBO Max. Retrouvez Arnold Schwarzenegger dans un de ses rôles les plus iconiques, entre voyage dans le temps, robots obsessionnel et scénario d'anticipation concocté par James Cameron et Gale Hann Hurd.

Le premier Terminator, sorti en 1984, vous propulse dans un futur post-apocalyptique où l'espèce humaine tente de se rebeller contre la super-intelligence robotique. Cependant, l'entreprise Skynet intervient pour empêcher que ce soulèvement n'aboutisse en envoyant le fameux androïd incarné par Schwarzy dans le passé. Plongez dans ce titre culte sur HBO Max dès maintenant.

The Mask, Jim Carrey à son sommet sur HBO Max

Continuons cette rétrospective cinématographique avec un autre titre légendaire sorti dix ans plus tard. Il s'agit cette fois de The Mask, le film de 1994, porté par l'inimitable Jim Carrey. Ici, exit la science-fiction et place au fantastique ! Réalisée par Chuck Russell, cette aventure drôlatique au possible est remplie de scènes incontournables, restées ancrées dans la mémoire collective.

Dans The Mask, Stanley Ipkiss est bien décidé à conquérir le cœur de la belle Tina (Cameron Diaz). Mais, alors qu'il trouve un masque doté de pouvoirs mystérieux, sa personnalité change du tout au tout, laissant exprimer sa passion féroce pour les gags à la Tex Avery. Mais, Stanley ignore encore qu'un dangereux mafieux veut mettre la main sur l'artefact... Redécouvrez ce grand classique de la comédie américaine dès à présent sur HBO Max.