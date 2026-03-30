Il y a du nouveau sur HBO Max en France cette semaine. Entre films et séries, c'est l'heure de découvrir le programme des prochains jours. Alors, qu'allez-vous regarder ?

Alors que mars s'apprête à laisser place à avril, les plateformes de SVOD offre un programme de transition cette semaine. HBO Max fait par exemple le choix de ne proposer ses nouveautés qu'à compter du 1er du mois prochain, contrairement à certains rivaux tels que Netflix et Prime Video. Mais l'attente en vaudra bien la chandelle compte tenu des belles nouveautés à venir, autant en matière de séries que de films.

Tous les films à venir sur HBO Max du 30 mars au 5 avril

HBO Max fait dans la diversité cette semaine. La plateforme de Warner et Paramount vous proposera en tout 5 nouveaux films venus de galaxies bien différentes. Drame, comédie, fantastique... Il y en a pour tous les goûts. Vous pourrez par exemple voir Juré n°2, un chef-d'œuvre captivant de Clint Eastwood qui nous plonge dans les méandres de la justice alors qu'un homme désigné comme juré lors d'un procès se rend compte qu'il n'est pas étranger au crime jugé. Puis, deux jours plus tard, vous passerez à une tout autre ambiance dans la dernière adaptation d'Emma, le roman de Jane Austen. Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la dame) incarne l'héroïne éponyme, toujours prompte à jouer les Cupidon tandis qu'elle se refuse au mariage. Pour d'autres découvertes encore bien différentes, voici les sorties de la semaine :

1 er AVRIL : Les Ensorceleuses — redécouvrez la comédie fantastique avec Sandra Bullock et Nicole Kidman. Nous trois ou rien — comédie familiale en Iran de et avec Kheiron.

2 AVRIL : Juré n°2 — drame suivant le dilemme d'un juré qui doit choisir entre la vérité ou se protéger.

3 AVRIL : Paris à tout prix — comédie romantique sur une styliste renvoyée au Maroc à cause de son permis de séjour.

4 AVRIL : Emma. — film d'époque avec Anya Taylor-Joy inspiré du roman de Jane Austen.



Deux nouvelles séries à découvrir à partir d'avril 2026

Les sérievores auront aussi des nouveautés à se mettre sous les yeux. En l'occurrence, ce sont les amateurs de drama qui vont être aux anges. Deux séries sont à découvrir, dont une qui débarque en intégral et, de l'autre côté, une véritable nouveauté. Cette dernière, intitulée Dream Stage, suit les péripéties d'un boys band japonais composé de sept artistes qui rêvent d'être au sommet. Alors, pour ne rien manquer, suivez le programme de HBO Max :

1 er AVRIL : Passionnément | saison 1 à 3 — drama romantique à souhait.

3 AVRIL : Dream Stage — drama japonais sur un boys band en quête de gloire.



Un peu de sport sur HBO Max grâce à Eurosport

En plus des films et séries, HBO Max vous fait également transpirer derrière votre écran. Son partenariat avec Eurosport vous donne accès à certaines des compétitions les plus suivies actuellement. En l'occurrence, ça va pédaler sévère ce week-end avec une course cycliste à ne pas manquer :

5 AVRIL : Tour de Flandres — deux courses cyclistes professionnelles sur route, homme et femme.

