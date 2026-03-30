Cette semaine, Prime Video mise entre autres sur deux films qui vont particulièrement parler aux joueuses et aux joueurs. Alors que la plateforme produit ses propres adaptations de jeux, concurrençant à ce titre d'autres comme HBO Max et Paramount+, elle ne se prive pas pour autant d'aller puiser dans un catalogue tiers. Grâce à cela, des nouveautés très sympa vous attendent dès aujourd'hui dans votre abonnement.

Le hérisson bleu débarque sur Prime Video

Les héros de jeux vidéo ont de plus en plus la cote sur grand écran. La preuve encore ce mercredi avec la sortie du film Super Mario Galaxy dans les salles françaises. Et au panthéon des mascottes les plus cultes du médium, le plombier moustachu partage les marches du box office avec son éternel rival, un certain hérisson bleu qui court plus vite que la lumière et qui s'offre une belle place sur Prime Video aujourd'hui.

Prime Video, la plateforme d'Amazon s'offre les deux premiers films Sonic d'un coup. C'est l'occasion pour le grand public et les joueurs invétérés de découvrir ou redécouvrir les aventures cinématographiques de la plus grande mascotte de Sega. Ainsi, assistez à l'émergence d'un héros venu d'une autre planète qui tombe sur Terre. Recueilli par le shérif Thomas Michael, joué par James Marsden, il va donner du fil à retordre au terrible Dr Robotnik, incarné quant à lui par Jim Carrey.

Même si l'entreprise laissait dubitatif au départ, le film a largement réuni le public en salles. En tout cas, suffisamment pour qu'une suite voit le jour. Marquant l'entrée en scène de nouveaux personnages phares de la licence, Knuckles en tête, Sonic 2 a rassemblé encore plus de spectateurs. Alors nul doute que les fans seront de nouveaux au rendez-vous sur Prime Video. D'autant plus que le quatrième volet vient de dévoiler son teaser, c'est donc le moment idéal de vous plonger dans la saga.