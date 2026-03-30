Netflix met déjà le paquet pour commencer le mois d'avril en beauté avec une licence culte et le retour de série adorée. Voici votre programme cette semaine sur la plateforme.

Netflix fait le plein de nouveautés cette semaine en clôturant le mois de mars et en entrant à toute vitesse en avril. Pour tenir tête aux plus grands comme Prime Video ou encore Disney+, le géant de la SVOD va proposer une trilogie tirée d'une franchise cultissime, mais également un film récompensé aux Césars et plusieurs retours de séries très attendus. Vous l'aurez compris, c'est une semaine très chargée.

Tous les films Netflix de la semaine du 30 mars au 5 avril 2026

Il n'y aura pas vraiment de gros inédits, mais beaucoup de films qui ont déjà fait leurs preuves. Dans les prochains jours, Netflix nous sort Un Ours dans le Jura, une comédie signée Franck Dubosc qui a reçu le César du Meilleur Scénario. Une récompense visiblement bien méritée lorsque l'on voit les retours très positifs. Le film nous raconte l'histoire d'un couple qui tombe sur un sac rempli d'argent en pleine nature, il décide alors de le cacher, mais tout dérape. Changement de décor avec la première trilogie Jurassic Park qui débarque également cette semaine sur Netflix. Les trois premiers films de la franchise arrivent en bloc, prêts à faire (re)découvrir les origines d'une licence qui a marqué le cinéma, mais aussi la culture dans son ensemble. D'autres films sont évidemment attendus, voici le programme en détail.

31 mars Jurassic Park 1, 2 & 3 Les Trolls

1er avril Mange, prie, aboie Un ours dans le Jura Maison de retraite 2

4 avril Je verrai toujours vos visages Les parapluies de Cherbourg



Toutes les séries de la semaine du 30 au 5 avril 2026

Netflix n'oublie pas pour autant ses séries et en avril, on aura le droit à plusieurs retours très attendus. Ça commencera dès le 2 avril avec la saison 3 de XO, Kitty, une série drama teenage appréciée pour sa fraîcheur notamment. On pourra aussi noter la saison 2 de La Traque dans le sang, série d'action coréenne qui a rencontré un vrai succès dès sa sortie sur Netflix. Enfin, Les Clans de la Coke aura le droit elle aussi à une seconde saison attendue par les fans. La série espagnole nous transportera 3 ans après les événements de la première saison alors que nos héros seront rattrapés par leur passé, alors qu'ils tentaient de lui échapper.