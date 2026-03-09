Il va y avoir du lourd en matière de SVOD cette semaine. HBO Max frappe fort pour rivaliser avec les géants Netflix et Prime Video en proposant des nouveautés finement choisies. Les cinéphiles vont pouvoir découvrir ou redécouvrir des films de grands noms du cinéma. Quant aux sérievores, ils ne seront pas en reste avec plusieurs nouveautés prometteuses. On détaille le programme avec vous.

De nouveaux films à découvrir en mars sur la plateforme de HBO

Deux noms se démarquent particulièrement des nouveautés de la semaine sur HBO Max. En effet, la plateforme de SVOD de Warner — et maintenant Paramount — ajoute à son catalogue deux films emblématiques de la carrière du réalisateur Damien Chazelle, mettant chacun en scène Ryan Gosling dans le rôle-titre. D'un part, nous retrouverons l'acteur dans le film biographique First Man, qui revient sur la mission Apollo 11 durant laquelle l'astronaute Neil Armstrong est devenu le premier homme à poser le pied sur la Lune. D'autre part, le service s'apprête à accueillir La La Land, dans lequel Emma Stone pousse la chansonnette aux côtés du comédien canadien. Une belle occasion de célébrer les 10 ans de ce film musical auréolé de succès. Mais ce n'est là qu'un aperçu de tous les longs-métrages qui vous attendront dans les prochains jours :

12 MARS : Daybreakers — les humains sont du bétail pour les vampires dans ce film qui mélange horreur et science-fiction. First Man : Le premier homme sur la Lune — Ryan Gosling s'envole pour l'espace dans ce biopic réalisé par Damien Chazelle.

13 MARS : Monkey Man — thriller inspiré du mythe indien d'un homme-singe, réalisé par Dev Patel et produit par Jordan Peele.

14 MARS : Bouquet Final — comédie française de 2008 avec Didier Bourdon.

15 MARS : La La Land — film musical culte de Damien Chazelle, multiplement récompensé.



HBO Max vous propose 3 nouvelles séries cette semaine

Il va aussi y avoir des nouveautés en matière de série cette semaine sur HBO Max. Pas de suite au programme, mais bien des créations inédites qui semblent on ne peut plus prometteuse. Dès aujourd'hui, vous pouvez notamment découvrir Rooster, une toute nouvelle comédie de Bill Lawrence et Matt Tarses, soit le créateur et le producteur de Scrubs. Portée par Steve Carell et Charly Clive, elle promet une bonne tranche de rigolade au travers de la relation compliquée de ce duo qui incarne un père et sa fille évoluant sur le même campus universitaire. Et si vous avez envie d'autres découvertes, voici tout le programme :

9 MARS : Rooster — nouvelle comédie entre un père et sa fille sur un campus universitaire. Goat Girl — nouvelle série d'animation Cartoon Network.

13 MARS : Mira: Life After Divorce — drame turque qui voit la vie de Mira basculer le jour où son mari lui demande le divorce.

