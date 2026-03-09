Chaque semaine, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés et Netflix compte bien continuer à garnir son catalogue pour le mois de mars 2026. Et cette semaine, il va non seulement y avoir la quantité, mais aussi la qualité avec des films très appréciés et de gros cartons, mais aussi l'intégrale d'une série culte et le retour d'une autre très appréciée, l'une des plus grosses de l'année.

Tous les films Netflix de la semaine du 9 au 15 mars 2026

Netflix charge les films mais l'événement de la semaine reste sans aucun doute l'arrivée de plusieurs films piochés chez Marvel. La plateforme accueille en effet pas moins de cinq films Spider-Man dont Homecoming et Far from Home avec Tom Holland, mais également Spider-Man 3 avec Tobey Maguire. Mais ce n'est pas tout puisque l'on pourra également retrouver la version d'Andrew Garfield avec The Amazing Spider-Man et Le Destin d'un héros. Enfin, c'est un antagoniste du tisseur qui tient l'affiche du dernier long-métrage, le fameux Venom porté par Tom Hardy dans pas moins de trois films malgré les critiques. Cinq films très différents donc qui débarqueront tous le 15 mars dans la Spider-Man Collection sur Netflix.

13/03 27 robes Maison de retraite 1 & 2

14/03 Illusions perdues

15/03 Collection Spider-Man (Spider-Man 3, Homecoming, Far from Home, The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros, Venom)



Toutes les séries de la semaine du 9 au 15 mars 2026

Côté séries, Netflix va faire des heureux. Dans un premier temps, il signe le grand retour de One Piece, qui prépare sa saison 2 depuis des lustres. Véritable événement de l'année, cette nouvelle saison s'annonce très ambitieuse et devrait nous faire voir du pays et rencontrer de nouveaux personnages comme Robin ou encore Chopper, deux figures de l'anime et du manga très attendues par les fans. Plusieurs autres séries reviennent avec une nouvelle saison cette semaine sur Netflix. Virgin River lance sa saison 7 ou encore Fatal Seduction sa saison 3. Mais une série culte va faire beaucoup de bruit chez certains fans, l'intégrale des Frères Scott. Une série des années 2000 qui aura suivi l'adolescence de beaucoup d'adultes d'aujourd'hui. On y suit deux frères que tout oppose qui vivront leurs dernières années de lycée avant d'entrer dans l'âge adulte. Une série qui s'est inspirée des plus grandes du genre pour finalement en inspirer d'autres à son tour. L'intégralité des saisons 1 à 9 arrive sur Netflix dès le 11 mars.

10/03 ONE PIECE – Saison 2 The Staircase

11/03 Les Frères Scott – Saisons 1 à 9 Le Maître du Haut Château – Saisons 1 à 4

12/03 Virgin River – Saison 7

13/03 Esa Noche Fatal Seduction : Saison 3

14/03 Love & Death



Source : Netflix