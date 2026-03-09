Prime Video fait lui aussi le plein de nouveautés à l'instar de Netflix ou encore Disney+. Cette semaine sera en revanche assez calme, comme si la plateforme ne cherchait pas à affronter la concurrence, notamment la saison 2 de One Piece qui arrive dans les prochains jours. Résultat, nous n'aurons qu'un film et une série. Cette dernière pourrait toutefois faire un peu de bruit à sa sortie, notamment grâce à son casting 5 étoiles et son pitch intriguant.

Le film Prime Video de la semaine du 9 au 15 mars 2026

Le seul nouveau film de la semaine à venir sur Prime Video lorgne du côté de la science-fiction avec Afterburn. Dix ans après une catastrophe mondiale qui a anéanti toutes les technologies d'un seul coup, un ancien soldat (Dave Bautista) est devenu pilleur. Il récupère d'anciens objets de valeur pour de riches clients et a désormais pour mission de récupérer la célèbre Joconde avant un seigneur de guerre, lui aussi à la recherche du précieux tableau. Prime Video mise donc sur un gros film d'action cette semaine porté par Dave Bautista, star des Gardiens de la Galaxie, ou encore Samuel L. Jackson, lui aussi visage de Marvel et star de Hollywood que l'on ne présente même plus. Ils seront tous deux accompagnés de l'actrice Olga Kurylenko, vue dans Thunderbolts ou encore Tyler Rake 2.

13/03 Afterburn



La série de la semaine du 9 au 15 mars 2026

Cette semaine, il n'y aura qu'une seule série sur Prime Video, Scarpetta. Mélange de drame, de thriller et d'enquête policière. On suivra une médecin légiste de haut vol, incarnée par Nicole Kidman, qui se retrouve confrontée à un tueur en série. Une affaire qui l'avait ébranlée des années auparavant. La série se déroule sur deux timelines. Une partie en 2026 où la médecin (Nicole Kidman) est confrontée à de nouvelles affaires de meurtre. La seconde moitié se passe en 1998. Scarpetta est plus jeune (incarnée cette fois par Rosy McEwen) et elle doit faire face à une affaire des plus délicates qui va la marquer à vie. Au casting de cette nouvelle série Prime Video, on peut également noter la présence de Jamie Lee Curtis, ou encore Ariana DeBose, Simon Baker et Bobby Cannavale. Scarpetta est à retrouver sur Prime Video dès le 11 mars 2026.