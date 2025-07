Tandis que Netflix va cette semaine principalement diffuser la fin de sa série à succès Sandman et que Prime Video n'a malheureusement rien de nouveau à proposer, HBO Max a de son côté un programme particulièrement épique, surtout pour les cinéphiles, cette semaine, et un peu plus calme côté séries. Voyons tout cela plus en détails.

Tous les films HBO Max du 21 au 27 juillet 2025

Commençons donc par le temps fort du programme de la semaine du 21 au 27 juillet 2025 pour HBO Max : les films ! Le premier arrivage de ce côté est prévu pour le 23 juillet, avec d'un côté Mission Evasion, film de guerre américain sorti en 2002, mettant en scène Bruce Willis et Colin Farrel ; et 40 ans Mode d'Emploi, une comédie américaine sortie en 2012, qui fait office de spin-off de En cloque Mode d'Emploi, avec notamment Leslie Mann et Paul Rudd au casting.

Mais le plus gros morceau du programme films de HBO Max arrive sans conteste le 26 juillet, avec du très lourd. Ce même jour débarquent en effet deux trilogies légendaires de Peter Jackson : celles du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Nous avons donc six films en un, avec respectivement La Communauté de l'Anneau (2001), Les Deux Tours (2002) et le Retour du Roi (2003) ; et Un Voyage Inattendu (2012), La Désolation de Smaug (2013) et La Bataille des Cinq Armées (2014). L'univers cinématographique légendaire et influent des œuvres littéraires de J.R.R. Tolkien est donc à la fête, à voir ou revoir sans modération ce week-end sur HBO Max.

23/07 Mission Évasion 40 ans Mode d'Emploi

26/07 La trilogie Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’Anneau / Les Deux Tours / Le Retour du Roi La trilogie Le Hobbit : Un Voyage Inattendu / La Désolation de Smaug / La Bataille des Cinq Armées



Toutes les séries du 21 au 27 juillet 2025

Place ensuite aux nouveautés côté séries à venir du 21 au 27 juillet sur HBO Max. À ce niveau, le programme est nettement moins généreux, puisque nous n'avons en effet droit qu'à une seule série : Robot Chicken Self Discovery Special. Il s'agit d'une série d'animation pour adulte en stop motion, qui met en avant un poulet transformé en cyborg par le savant fou Fritz Uhnmorder, qui force le poulet à regarder des émissions tantôt déjantés, tantôt trash, voire un explosif cocktail des deux, en l'attachant à une chaise. Une série d'animation bien absurde, en somme, à découvrir donc dès aujourd'hui sur HBO Max.