C’est une nouvelle semaine de juillet qui débute, et il est temps de découvrir les sorties cinéma et séries sur Prime Video. Que propose la plateforme cette semaine ?

L'été est une excellente occasion de découvrir de nouveaux films, de nouvelles séries et d’élargir sa culture autour du septième art. Grâce aux plateformes comme Netflix ou Disney+, c’est possible sans (trop) se ruiner. C’est aussi le cas avec Prime Video.

Les films de la semaine sur Prime Video

Cette semaine, pas de nouveauté majeure sur Prime Video. Mais pas de panique : c’est l’occasion idéale pour rattraper quelques pépites ajoutées récemment. Voici deux films et deux séries à (re)découvrir pour patienter jusqu’aux prochaines sorties. On vous conseille notamment La Famille Addams. Sorti en 1991, ce film culte reste une référence absolue. Avec son humour noir, son esthétique gothique et ses personnages décalés, le film traverse les générations sans prendre une ride. Parfait pour une soirée rétro, à savourer seul ou en famille.

Dans les sorties, pour rire un peu il y a aussi Maison de retraite 2. En effet, Kev Adams revient aux côtés de Jean Reno dans cette suite pleine de bonne humeur. Entre situations absurdes et moments touchants, cette comédie française mise sur l’énergie de son duo improbable pour divertir sans prise de tête. Idéal pour un moment léger devant l’écran.

La Famille Addams

Maison de retraite 2

Les séries de la semaine sur Prime

Même chose du côté des séries : aucune sortie cette semaine. On vous recommande donc Ballard, la nouvelle création originale d’Amazon Prime Video. Cette série vous plonge dans une enquête sombre et tendue, avec une ambiance urbaine, des personnages tourmentés et un rythme soutenu. Les amateurs de thrillers policiers devraient y trouver leur bonheur.

Vous pouvez aussi (re)découvrir Suits : Avocats sur mesure, désormais disponible en intégralité sur Prime Video. La série culte suit l’ascension de Mike Ross et Harvey Specter dans un prestigieux cabinet new-yorkais, où les coups bas et les plaidoiries brillantes s’enchaînent. Intelligente, stylée et prenante, Suits reste un incontournable du genre.

Ballard

Suits : Avocats sur mesure

Source : Prime Video