HBO Max joue la carte du cinéma cette semaine en accueillant de grands films dans son catalogue. Comptez aussi sur de nouvelles séries, dont une de super-héros.

HBO Max fait le plein de nouveautés du 17 au 23 août 2026. La semaine vous promet de fortes émotions sur la plateforme de SVOD qui n'a clairement pas à rougir face à la concurrence de Netflix, Disney+ et consorts. De gros films rej

Les nouveaux films de HBO Max du 17 août au 23 août 2026

HBO Max vous réserve du grand cinéma cette semaine. Plusieurs grands réalisateurs sont à l'honneur, dont Martin Scorsese et son cultissime Taxi Driver, qui a notamment révélé le scénariste Paul Schrader. 4 fois nommé aux Oscars, on y suit un vétéran de la Guerre du Vietnam qui devient chauffeur de taxi la nuit à New York, nous plongeant dans toutes les bassesses de la grande ville. Autre classique, Greystoke est l'occasion de redécouvrir à l'écran l'histoire de Tarzan cet été, avec Christophe Lambert dans le rôle titre. Mais d'autres nouveautés vous attendent toute la semaine :

19 AOÛT : The Road Within – comédie d'aventure sur un jeune homme avec le syndrome Gilles de la Tourette qui part en voyage.

: 20 AOÛT : The Alto Knights – biopic de gangster sur deux chefs de la mafia italo-américaine. X – film d'horreur avec Jenna Ortega et Mia Goth.

: 21 AOÛT : Banlieue 13 – film d'action et policier de Luc Besson. Banlieue 13 : Ultimatum – suite du film de 2004. Les Traducteurs – thriller à énigme français. Wild Wild West – comédie de western librement inspirée des Mystères de l'Ouest.

22 AOÛT : I Love You Phillip Morris – comédie noire inspirée de la vie de l'escroc Steven Jay Russell.

23 AOÛT : Greystoke, la légende de Tarzan – adaptation du livre d'Edgar Rice Burroughs avec Christophe Lambert. Taxi Driver – drame psychologique néo-noir de Martin Scorsese.



Le calendrier des sorties des séries à venir cette semaine

Du côté des séries, HBO Max annonce un programme un plus léger du 17 au 23 août 2026. Cependant, la plateforme accueille l'une de ses nouveautés les plus attendues de l'année. On parle ici de Lanterns, la nouvelle production DC Studios. Nouvelle lecture de l'univers de Green Lantern, la critique est déjà fan avec une moyenne de 95 % sur Rotten Tomatoes. Certaines y voient déjà la meilleure série de super-héros. À vous de vous faire votre avis dès aujourd'hui :

17 AOÛT : Lanterns – nouvelle série DC Comics sur Green Lantern. Lanterns: The Official Podcast – retour sur les coulisses de la série de super-héros DC.

: 20 AOÛT : Péril en haute mer | saison 22 – téléréalité Discovery Channel suivant des pêcheurs de crabes.

: 22 AOÛT : Conan O'Biren Must Go | saison 3 – divertissement de voyage avec l'animateur de talk-show américain.

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