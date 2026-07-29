HBO Max a dévoilé l’intégralité de son agenda pour août 2026. Au programme, l’un des plus gros flops de l’histoire du cinéma et une série de super-héros très attendue.

Le mois de juillet s’apprête à tirer sa révérence avec des températures caniculaires, et les plateformes de streaming commencent enfin à communiquer sur leurs programmes pour août 2026. Leur ballet mensuel se poursuivra dès ce weekend. Des films et séries seront retirés pour que d’autres viennent prendre leur place. HBO Max ne fait évidemment pas exception, et, comme souvent, il est parmi les premiers à dévoiler ses nouveautés d’août 2026. Le mois sera avant tout marqué par la nouvelle série événement du DCU de James Gunn, des films cultes comme récents et des requins, beaucoup de requins. Voici le programme de HBO Max en août 2026 :

Tous les nouveaux films d'août 2026

Des péplums musclés de 300, aux courses effrénées de Taxi Driver en passant par les frissons d’angoisse d’Insidious, ou encore la science-fiction satirique de Mickey 17, le programme sera particulièrement éclectique côté films sur HBO Max en août 2026. La plateforme continue de déployer son pêle-mêle de tous les genres et toutes les époques, mélangeant grands classiques, blockbusters récents et films plus confidentiels. Les plus nostalgiques pourront retrouver Jumanji, Miss Détective ou encore Desperado. Les amateurs de cinéma d’auteur ne seront pas en reste avec des films comme Cosmopolis, Va, vis et deviens ou The Happy Prince. HBO Max mettra aussi plusieurs productions françaises à l’honneur ce mois-ci, avec notamment Chien de la casse, Yamakasi et Banlieue 13.

Ce que la plateforme de streaming souhaite mettre en avant en revanche, c’est Desert Warrior. Cette fresque historique réunit Anthony Mackie (Captain America), Aiysha Hart et Ben Kingsley (Shutter Island) dans un film inspiré de la bataille de Dhi Qar, où une princesse s’allie à un bandit pour mettre fin à un empire tyrannique. Avec un budget de 150 millions de dollars et 759 000 dollars de recettes, c’est le film le plus cher jamais produit en Arabie saoudite, mais aussi l’un des plus gros échecs commerciaux du cinéma. A découvrir en août 2026 sur HBO Max, au même titre que les films suivants :

01/08 Insidious



02/08 Intolérable cruauté En eaux très troubles



05/08 L'enfant rêvé Jumanji Jumanji : Next Level



06/08 Mickey 17



07/08 8 millimètres 300 300 : La naissance d'un empire



08/08 Va, vis et deviens



09/08 Cosmopolis Jersey Boys



12/08 Macadam Baby



13/08 Desperado (1995)



14/08 Code Mercury En pleine tempête



15/08 Date limite



16/08 L'enfer du dimanche Blue Beetle



19/08 The Road Within



20/08 The Alto Knights X (2022)



21/08 Les Traducteurs Wild Wild West Banlieue 13 Banlieue 13 : Ultimatum



22/08 I Love You Phillip Morris



23/08 Greystoke, la légende de Tarzan Taxi Driver



26/08 Yamakasi



27/08 The Happy Prince Mensonges d'État



28/08 Desert Warrior



29/08 Miss Détective Miss FBI : Divinement armée



30/08 Chien de la casse



Bande-annonce en anglais

Toutes les nouvelles séries HBO Max et documentaires d'août 2026

Côté séries, ce sera en revanche plus calme. La plateforme pourra malgré tout compter sur une nouveauté particulièrement attendue avec Lanterns, la nouvelle grande série de l’univers DC orchestré par James Gunn. Elle suivra ainsi les Green Lantern Hal Jordan (Kyle Chandler) et John Stewart (Aaron Pierre), deux policiers intergalactiques dans une enquête sur Terre aux allures de thriller.

Le reste du programme de HBO Max en août 2026 fera la part belle aux documentaires et une autre série inédite, TIP TOE. Cette dernière marque surtout le retour du scénariste Russell T Davies (Doctor Who) avec un thriller de voisinage porté par Alan Cumming (Golden Eye) et David Morrissey (The Walking Dead), meilleurs amis depuis 40 ans, qui n’ont jamais pu jouer ensemble. La série suit Leo et Clive, deux voisins de Manchester qui voient leur relation basculer progressivement alors que les opinions se radicalisent et qu’ils deviennent petit à petit des ennemis jurés. Voici sans plus attendre toutes les nouvelles séries HBO Max en aout 2026 :

01/08 Sharkzilla : Terreur sur New-York - Documentaire



02/08 Requins à l'ère des dinosaures - Documentaire



05/08 Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks - Série documentaire



07/08 A Monster Uncovered - Saison 1, série documentaire Monsters of God - Saison 1, série documentaire



13/08 Tip Toe - Saison 1, série



14/08 The Sex Slave - Saison 1, série documentaire



15/08 Whiter Thomas : Terminal Crew of Dudes - Stand-up special



17/08 Lanterns - Saison 1, série Lanterns: The Official Podcast - Saison 1, podcast



20/08 Péril en haute mer - Saison 22, divertissement



22/08 Conan O'Brien Must Go - Saison 3, série documentaire



28/08 Gang War : Oslo - Saison 1, série documentaire The Producer - Saison 1, série



30/08 90 jours pour se marier : L'hôtel de la dernière chance - Saison 1, divertissement



31/08 The Robot Chicken Adult Swim Special - Animation adulte



Source : HBO Max