Apple TV prépare le retour d'une œuvre culte avec une nouvelle série chapeauté par des légendes du cinéma. Ca promet du très lourd et pourrait bien créer l'évènement à sa sortie.

Apple TV s'apprête une fois encore à frapper très fort avec une série adaptée d'une œuvre culte. Elle pourra compter sur un casting 5 étoiles et la plume d'un showrunner réputé. La série sera en prime chapeautée par de vraies légendes du cinéma. Sur le papier, elle a tout pour cartonner.

Une nouvelle série à surveiller de très près sur Apple TV

Il y a quelques jours, Apple TV a fait énormément d'annonces, que ce soit en termes de films ou de séries. Parmi toutes les nouveautés à venir, il y a Cape Fear. Une nouvelle série qui arrivera dès le 5 juin 2026 sur la plateforme. Elle pourrait, comme beaucoup d'autres, créer l'événement à sa sortie. Il y a de très nombreuses raisons à cela, la première étant qu'il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman culte Les Bourreaux, qui raconte l'histoire d'un tueur condamné qui s'évade de prison pendant une violente tempête avec pour objectif de se venger de ceux qui l'ont fait enfermer.

Un scénario somme toute classique qui rappelle d'ailleurs bon nombre de slashers, mais qui cache en réalité bien plus que ça. Avant d'être adaptée en série sur Apple TV, Cape Fear a fait l'objet de deux adaptations cinématographiques en 1962 et surtout en 1991 avec Les Nerfs à vif (son titre chez nous). Le long métrage que l'on doit à un certain Martin Scorsese, réalisateur de talent qui a marqué l'histoire du cinéma avec de nombreuses œuvres comme Taxi Driver, Les Affranchis ou justement Les Nerfs à vif.

Amy Adams dans Cape Fear à venir sur Apple TV

Un gros casting et des légendes comme producteurs

Ce qui est d'ailleurs des plus rassurants, c'est que Scorsese fera partie de la distribution de la nouvelle série Cape Fear sur Apple TV. Il officiera en tant que producteur exécutif aux côtés d'une autre légende du cinéma, Steven Spielberg. Côté casting, c'est du 5 étoiles là aussi. La série misera sur Amy Adams (Man of Steel, Premier Contact), Patrick Wilson (Conjuring) ou encore Javier Bardem (No Country for Old Men, James Bond Skyfall). C'est Nick Antosca qui s'occupera de l'écriture. Le scénariste est habitué au genre. Il a également déjà travaillé sur de très nombreux films et séries comme The Act ou encore Channel Zero.



Patrick Wilson et Javier Bardem

source : Apple TV