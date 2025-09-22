La fin de septembre 2025 approche, et HBO Max continue de régaler principalement les cinéphiles avec cette semaine encore un tas de films légendaires.

Si du côté des plateformes SVOD concurrentes comme Netflix, Disney+ ou Prime Video, on essaie d'équilibrer les grosses sorties films et séries pour cette rentrée particulièrement chargée, HBO Max a quant à elle principalement voulu mettre le paquet sur le plan des long-métrages. Cette semaine ne fait pas exception, avec notamment deux trilogies proprement légendaires, ainsi que d'autres films qui valent clairement le détour, mais également deux nouvelles séries, dont une qui pourrait plaire aux fans de DC. Voyons tout cela plus en détail.

Tous les films HBO Max de la semaine du 22 au 28 septembre 2025

Commençons donc par le plus gros morceau du programme de la semaine sur HBO Max : les films. Et il y'a du très beau monde. Pratiquement chaque jour accueille en effet deux à trois longs-métrages. Et ça démarre très fort dès aujourd'hui avec la légendaire trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, en version longue. C'est donc plus d'une dizaine d'heures de visionnage qui vous attend pour (re)vivre les aventures épiques de la Communauté de l'Année.

Le programme films de HBO Max reprend ensuite le 24 septembre sans s'arrêter jusqu'au dimanche 28 septembre. Ce mercredi, ce sera ainsi au tour de Sucker Punch de Zack Snyder de crever l'écran, puis Ghost of Mars le lendemain. Le 26 septembre 2025 est extrêmement chargé, avec Battlefield Earth, le cultissime Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et enfin les trois premiers films de la légendaire franchise Rambo.

Le 27 septembre 2025, on retiendra surtout du programme films de HBO Max Mandela : un Long Chemin pour la Liberté, retraçant la vie fascinante de Nelson Mandela. Enfin, le 28 septembre 2025 conclut la semaine en force avec notamment Au-Delà et Elephant Man. Il ne s'agit toutefois que de la phase visible d'un immense iceberg de films à venir cette semaine sur HBO Max. Voici une liste plus détaillée ci-dessous :

22/09 Le seigneur des anneaux : La Communauté de l'Anneau (version longue) Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (version longue) Le seigneur des anneaux : Le Retour du Roi (version longue)

24/09 La liste de mes envies Sucker Punch Complètement cramé !

25/09 Alerte Enlèvement Ghosts of Mars

26/09 Battlefield Earth Eternal Sunshine of the Spotless Mind Rambo I, II et III

27/09 Rupture pour tous Mandela : Un Long Chemin pour la Liberté Des serpents dans l'avion Le dindon

28/09 Au-delà Inland Empire Elephant Man



Toutes les séries de la semaine du 22 au 28 septembre 2025

Place ensuite au programme séries de la semaine sur HBO Max, nettement plus compact. Il n'y a en effet que deux nouvelles sorties à rapporter à ce niveau, qui arrivent le même jour : le 26 septembre 2025. Nous avons d'un côté la première saison d'Anatomie du Chaos, une série turque qui suit le parcours d'Ozan, un jeune médecin idéaliste, alors qu'il va croiser l'un des plus puissants seigneurs du crime de la Turquie, ce qui va changer sa vie de manière dramatique.

De l'autre côté séries chez HBO Max cette semaine, on a la première saison de Krypto Saves the Day, une série d'animation principalement à destination des enfants autour du célèbre super-chien de Superman et Supergirl, qui va utiliser ses pouvoirs pour vivre ses propres aventures et de temps en temps mâcher le travail de ses maîtres dans Metropolis.

26/09 Anatomie du Chaos - Saison 1 Krypto Saves the Day - Saison 1



Source : HBO Max