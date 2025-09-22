Prime Video met le paquet cette semaine avec deux excellents films, une série très attendue et une émission que tout le monde a adoré. Il y en aura pour tous les goûts.

La fin du mois de septembre promet d'être intéressante pour les abonnés Prime Video. A l'instar de Netflix, ou encore Disney+, la plateforme SVOD continue d’étoffer son catalogue avec des films attendus et des séries inédites. Au programme cette semaine, deux excellent films salués par la critique, une série inédite et le retour d'une émission épisodique très appréciée. On fait le tour.

Tous les films Prime Video de la semaine du 22 au 28 septembre 2025

Cette semaine sur Prime Video on retrouvera Civil War, un drame catastrophe bien trop crédible au vu du contexte de tension mondiale en ce moment. Le film, réalisé par Alex Garland (28 ans plus tard) sombre et intense met en scène une Amérique divisée, avec une atmosphère réaliste et glaçante. Un film coup de poing avec Kirsten Dunst (Spiderman) et Cailee Spaeny (Alien Romulus). L'autre sortie majeur de Prime Video cette semaine est un film drastiquement différent porté notament par Zendaya (Dune, Euphoria, Spiderman). Challengers est un drame qui met en lumière l’univers compétitif du sport, mais aussi les rivalités amoureuses. Une trame qui mélange ambition, passion et trahison dans ce film largement apprécié par la presse et les spectateurs.

22/09 Civil War

23/09 Challengers



Les séries de la semaine du 22 au 28 septembre 2025

Côté série sur Prime Video on retrouvera Hotel Costiera, une série d'action inédite qui met en scène un ex-militaire (Jesse Williams) désormais en charge de la sécurité d'un hôtel de luxe. Malheureusement, les choses vont rapidement déraper et l'homme va devoir reprendre du service. Enfin, pour finir la semaine, c'est une émission épisodique très appréciée qui signera son grand retour sur Prime Video. La saison 2 de Comedy Class toujours présentée par Eric et Ramzy, nous dévoilera une nouvelle génération de talents comiques à travers des sketchs variés.

23/09 Hotel Costiera

