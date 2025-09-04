Le DCU chapeauté par James Gunn n'a définitivement pas le temps de chômer. Alors que le premier film centré sur l'homme d'acier de David Corenswet sortait il y a seulement deux mois, on savait déjà rapidement qu'un Superman 2 était dans les cartons. On en sait désormais encore un peu plus sur cette suite, jusqu'à même sa date de sortie au cinéma.

Atterrissage au cinéma déjà programmé pour Superman 2

Depuis que James Gunn a pris les rênes du nouveau DCU, les projets se multiplient comme des champignons. Nous avons en effet eu droit à une première saison de Creatures Commandos, une seconde saison de Peacemaker, et donc du premier film Superman. Mais il ne s'agit-là que du début pour le concurrent du MCU, avec comme porte-étendard un Superman 2 d'ores et déjà confirmé. Celui-ci portera le sous-titre « Man of Tomorrow », en parallèle de « Woman of Tomorrow », un film quant à lui centré sur sa cousine, Supergirl, à venir le 26 juin 2026, parmi tant d'autres productions prometteuses à venir au fil des prochaines années.

En parlant de date de sortie, James Gunn a ainsi également confirmé tout récemment celle de Superman 2. Clark Kent laissera ainsi un peu d'espace à Kara, incarnée par Milly Alcock (House of the Dragon), puisqu'il sortira de son côté en salles le 9 juillet 2027. Pour accompagner cette annonce, la tête du DCU présentait également une image sur laquelle figure côte à côte Superman, mais également Lex Luthor, dans son armure iconique. Il se pourrait donc que les deux éternels rivaux aient finalement trouvé un terrain d'entente.

En parallèle de l'annonce du sous-titre de Superman 2 et de sa date de sortie, nous avons également appris par un autre biais que cette suite accueillera un nouveau membre éminent à son casting : Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie, Mission Impossible). Le personnage qu'elle incarnera n'est en revanche pas encore connu. Nous avons toutefois de la marge dans les deux ans qui nous séparent de l'arrivée de Superman 2: Man of Tomorrow au cinéma, et nous devrions donc avoir tout le temps d'en apprendre plus à son sujet d'ici là.

Source : James Gunn sur X.com