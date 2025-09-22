Disney+ continue d’enrichir son catalogue en cette fin de mois de septembre. Entre films français cultes, et nouveautés super-héroïques. Il y a du lourd.

La fin du mois de septembre s’annonce chargée pour les abonnés Disney+. Après une programmation déjà riche en classiques et nouveautés, la plateforme continue d’étoffer son catalogue entre films français, documentaires, comédies et productions cultes. Voici ce qui arrive cette semaine du 22 au 28 septembre 2025. Parfait pour compléter avec Netflix ou encore Prime Video.

Les films de la semaine sur Disney+

À partir du 26 septembre sur Disney+, plusieurs longs-métrages très différents rejoignent le service. On retrouve Knock, porté par Omar Sy dans le rôle du médecin charismatique imaginé par Jules Romains. Les amateurs d’action pourront se tourner vers L’Intervention, inspiré d’une prise d’otages en 1976 et mené par Alban Lenoir.

L’humour n’est pas oublié sur Disney+ avec La Stratégie de la poussette, une comédie romantique centrée sur une reconquête amoureuse pleine de maladresses, ou encore Les Randonneurs, film culte emmené par Benoît Poelvoorde et Karine Viard. Du côté des récits plus sensibles, Mauvaises herbes de Kheiron mélange drame et optimisme, tandis que le documentaire Wonder Boy, Olivier Rousteing, Né Sous X revient sur le parcours du directeur artistique de Balmain. Enfin, la BD Zaï Zaï Zaï Zaï s’offre une adaptation en comédie décalée sur Disney+.

26/09 Knock – Comédie dramatique avec Omar Sy. L’Intervention – Film d’action avec Alban Lenoir, inspiré d’une prise d’otages réelle. La Stratégie de la poussette – Comédie romantique autour d’une reconquête amoureuse. Les Randonneurs – Comédie culte avec Benoît Poelvoorde et Karine Viard. Mauvaises herbes – Comédie dramatique de Kheiron. Wonder Boy, Olivier Rousteing, Né Sous X – Documentaire Disney+ sur le directeur artistique de Balmain. Zaï Zaï Zaï Zaï – Adaptation en comédie décalée de la bande dessinée culte.



Les séries qui continuent d’animer la plateforme

Côté séries, cette dernière semaine de septembre est marquée par deux arrivées très attendues sur Disney+. Le 24 septembre, les abonnés pourront découvrir le final de la série Alien Earth, une production de science-fiction qui a su captiver un large public depuis ses débuts. Le même jour, Disney+ lancera Marvel Zombies, une série d’animation dans l’univers super-héroïque de Marvel, déjà scrutée de près par les fans.

24/09 Alien Earth – Final de la série de science-fiction. Marvel Zombies – Nouvelle série d’animation super-héroïque.



