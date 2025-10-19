Octobre 2025 a en effet été un mois extrêmement chargé pour HBO Max, tant côté films avec de très grosses têtes d'affiche et licences cultissimes, mais aussi côté séries. Alors que la programmation de ce mois-ci est encore en cours, que prévoit la plateforme pour novembre 2025 ? De ce qu'on en sait pour l'instant, ça s'avère très maigre, avec seulement de nouvelle séries confirmées, et aucun film. En attendant une liste plus officielle, voyons donc tout cela de plus près.

Les sorties séries confirmées de novembre 2025 sur HBO Max

D'habitude plutôt généreuse s'agissant de ses programmes cinéma mensuelles, HBO Max ne dispose malheureusement pas à l'heure actuelle de films confirmés à venir courant novembre 2025. Il faut donc pour l'instant se contenter des séries d'ores et déjà prévues sur la plateforme le mois prochain. Et même là, nous n'avons que deux nouvelles séries à rapporter, mais qui devraient tout de même valoir le détour.

En premier lieu, nous avons I Love L.A., à venir sur HBO Max le 3 novembre 2025. Il s'agit d'une série humoristique américaine qui va se dérouler, on vous le donne en mille, à Los Angeles ! Plus précisément, la série va mettre en scène un groupe d'amis qui se réunit pour retracer leurs parcours respectifs, et à quel point les ambitions et nouvelles relations ont changé leur existence. Au casting, on trouve notamment John Hutcherson (The Studio), Odessa A'zion (Until Dawn - La Mort sans fin), Rachel Sennot (Holland) ou encore Jordan Firstman (Miss Marvel).

La seconde série confirmée à venir exclusivement sur HBO Max le mois prochain s'intitule quant à elle Merteuil et arrivera le 14 novembre 2025. Il s'agit cette fois d'une série dramatique et historique française, qui nous relate l'histoire d'Isabelle de Merteuil, une orpheline sans fortune. Après avoir été trompée par le perfide vicomte de Valmont, elle va connaître une ascension fulgurante dans la société française, gagnant pouvoir et influence, afin d'obtenir sa vengeance. Une série sur le papier plutôt prometteuse, qui compte de plus un joli casting, avec notamment Anamaria Vartolomei dans le rôle principal, Vincent Lacoste dans celui de Valmont, Diane Kruger (Inglorious Basterds) ou encore Lucas Bravo (Emily in Paris).

3/11 I Love L.A. - série humoristique américaine

14/11 Merteuil - série dramatique historique française



Source : HBO Max