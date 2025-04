Le film Until Dawn divise énormément, les premiers avis sont là et c'est très mitigé mais pas aussi catastrophique qu'attendu.

Les adaptations ont le vent en poupe et lorsqu’on voit le succès de certaines comme Super Mario, Sonic ou encore les séries Fallout et The Last of Us, il n’y a rien d’étonnant à voir que ça se multiplie à vitesse grand V. Sony a d’ailleurs développé toute une branche pour se lancer dans la production de nombreuses adaptations issue de ses licences fétiches comme Gran Turismo et maintenant Until Dawn.

Ce dernier sort aujourd’hui au cinéma et les premiers avis sont déjà disponibles. Certains ont en effet déjà pu voir le film avant sa sortie en salle et d’autres viennent fraîchement de sortir de leur séance. On peut le dire, le long métrage ne fait pas l'unanimité, il divise même grandement. Il y a ceux qui aiment beaucoup, ceux qui sont mitigés et ceux qui ont clairement détestés.

Une adaptation libre du concept du jeu Until Dawn

La boucle est bouclée ! A l'époque, le jeu Until Dawn pompait toute son inspiration dans le cinéma d’horreur “ teenage”, comprenez pour ados et jeunes adultes, et arrive a nous faire une trame mine de rien prenante et un jeu narratif réussi aux conséquences parfois violentes. Désormais, c’est le jeu qui inspire une adaptation au cinéma.

Histoire de ne pas faire de redite, le film change quelque peu les règles au lieu de reprendre réellement le scénario déjà connu dans le jeu. Le long métrage Until Dawn joue donc la carte de la boucle temporelle, que l’on peut imaginer être une sorte de clin d’œil à la rejouabilité du jeu et aux nombreuses morts possibles pour les protagonistes de ce dernier.

Le film nous fait suivre un groupe de jeune partie en quête de réponses suite à la disparition d’une de leurs camarades un an plus tôt. Durant leur enquête, il tombe sur une ancienne auberge de jeunesse et se fait rapidement massacrer à tour de rôle par un serial killer qui rôdait dans le coin avant de reprendre vie pile avant le massacre. Coincé dans une boucle temporelle morbide, chaque nuit les condamnés à se faire massacrer par tout un tas d’entités qui arpentent les lieux, il comprend alors qu’ils doivent impérativement survivre jusqu'à l'aube pour tenter d’avoir une chance. Un synopsis explicite qui, de ce que disent les premiers avis, ne va guère plus loin.

Voici la bande qui va se faire massacrer à la chaine dans le film Until Dawn

Des critiques mitigées, des spectateurs pas vraiment tendre... le film divise beaucoup

Les spectateurs regrettent notamment « un mauvais train fantôme sanglant », tandis que d’autres ne comprennent pas « pourquoi ça s'appelle Until Dawn ». Pour beaucoup ça n'a presque aucun rapport avec la licence, et c’est tout bonnement très mauvais. On trouve tout de même des avis un peu plus modérés sur les réseaux sociaux. Des spectateurs expliquent que « le film est parfois amusant » et peut même provoquer quelques sueurs froides lors d’une poignée de séquences. Les fans saluent également « pas mal de clins d'œil marrants au jeu » ici et là.

Côté critique, c’est mitigé, mais pas aussi mauvais que ce que l’on aurait pu croire. ScreenRant affirme que l’on s’attache au petit groupe victime de ce jeu de massacre, malgré de « nombreuses scènes grotesques ». SlashFilm quant à lui trouve qu’« Untill Dawn est une bonne adaptation du concept implicite du jeu ». Un film qui arrive à être « frais, captivant, effrayant et amusant. Pour un film d'horreur grand public adapté d'un jeu vidéo ».

The Guardian est moins tendre et explique que c’est un bon nanar en le comparant à des films qu’il qualifie de nuls comme The Monkey ou encore The Gorge. Pour cette critique, c’est le réalisateur qui tient la baraque et rien d'autre. Collider pense que le film est « divertissant », mais que ses personnages ne sont pas très intéressants tandis que nos camarades d’IGN ne trouvent pas que ce soit un désastre total, mais ça ne vole pas bien haut non plus, la faute à un scénario qui ne rend service ni au réalisateur ni au film lui-même. Certaines critiques beaucoup plus incisives parlent tout de même de navet, de mauvais film et certains comme ScreenTimes conseillent même de « préférer jouer au jeu » au lieu de perdre son temps devant le film.

Until Dawn divise donc grandement, mais tout le monde (ou presque) s’accorde à dire que ça reste un divertissement relativement amusant pour les amateurs de petits films d’horreur gore. Le film a une note assez moyen de 59 sur Metacritic et de 62% sur Rotten Tomatoes à l'heure où ses lignes sont écrites.

Source : Metacritic, Rotten Tomatoes