Tant côté films que séries, HBO Max gâte généreusement ses abonnés en ce mois de juillet 2025, avec notamment l'intégrale des trilogies Seigneur des Anneaux et le Hobbit ainsi que Dune 2 côté films, ou encore Superman et Lois côté séries. Même si on ne connaît pas toute l'étendue du programme de la plateforme pour août 2025, on a déjà la confirmation de quelques sorties à venir, toutefois uniquement côté séries, mais qui devraient malgré tout valoir le détour. On regarde tout cela de plus près.

Toutes les séries HBO Max confirmées en août 2025

C'est malheureusement pour l'instant le calme plat pour les cinéphiles, aucun film n'ayant encore été confirmé pour août 2025 sur HBO Max. On passe donc directement aux séries, qui sont pour l'heure au nombre de seulement deux, mais toutefois clairement pas des moindres. Le 9 août marquera en effet la sortie sur HBO Max de Outlander: Blood of My Blood. Il s'agira d'une série préquelle à l'emblématique série Outlander, basée sur les romans éponymes de Diana Gabaldon. Nous y suivrons les deux parents de l'œuvre originale, Jamie Fraser et Claire Beauchamp.

Enfin, le 22 août marquera le retour sur HBO Max d'une grosse série de son catalogue, puisqu'il est question de la saison 2 de Peacemaker, le justicier exubérant incarné avec brio par John Cena, et qui a eu droit à sa série exclusive après une apparition très remarquée dans le second (et bien plus apprécié) film The Suicide Squad par James Gunn en lieu et place de David Ayer. Nous allons donc retrouver non sans plaisir cette bande de véritables bras cassés patriotes, dans une nouvelle mission qu'on attend des plus ubuesques.

Pour connaître le reste du programme à venir en août 2025 sur HBO Max, il faudra donc repasser plus tard, afin notamment de découvrir ce que la plateforme nous réserve côté films.