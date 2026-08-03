Prime Video charge son catalogue de nouveautés pour le mois d'août 2026 avec une grande quantité de blockbusters, mais aussi des films cultes et des séries très attendues.
Le mois d'août 2026 s'annonce très chaud sur Prime Video avec de très gros blockbusters comme les Fast and Furious, mais aussi des classiques et du culte avec les RoboCop ou encore l'excellent Midsommar. Les séries ne sont pas en reste ce mois-ci avec notamment le grand retour de Reacher.
Tous les films à venir sur Prime Video en aout 2026
Sortie en 2001, la saga Fast & Furious arrive sur Prime Video. Portée par Vin Diesel et le regretté Paul Walker, elle compte désormais près de 10 films et ce n'est pas encore fini, sans oublier le spin-off Hobbs & Shaw, elle a engrangé plusieurs milliards de dollars au box-office avec ses films d'action survitaminés. On notera aussi l'arrivée des RoboCop dont le premier épisode de 1987 a été réalisé par Paul Verhoeven. Dans ces films de science-fiction cultes, on suit un policier de Détroit transformé en cyborg après une agression mortelle. Il devient alors un super flic aux méthodes expéditives.
Enfin, gros plan sur Midsommar qui rejoint lui aussi le catalogue de Prime Video ce mois-ci. Réalisé par Ari Aster, il s'agit d'un film d'horreur aussi psychologique que graphique porté par une Florence Pugh incroyable. Le film a rencontré un joli succès à sa sortie et a très largement été salué pour sa mise en scène et sa photographie lumineuse contrastant avec l'horreur du récit. Un « folk horror » redoutable qui redéfinit les codes du genre et que l'on vous conseille vivement.
- 1er août
- À fond la fac
- Avant toi
- Baby Boom
- Barbershop 1 à 3
- Beauty Shop
- Bleu d'enfer
- Blue Velvet
- Colors
- Desecration
- Dirty Papy
- Droit au cœur
- Éclair de lune
- Escrocs
- Everything, Everything
- Evil Dead 3 : L'armée des ténèbres
- Fast & Furious 1 à 9
- Fast & Furious : Hobbs & Shaw
- Get Out
- Hercule
- Jour après jour
- La vie, l'amour... les vaches
- L'affaire Thomas Crown
- Le coup du siècle
- Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension
- Les municipaux, ces héros
- Les municipaux, trop c'est trop
- Les seigneurs de Harlem
- L'expérience Belko
- Licorice Pizza
- L'île oubliée
- Midsommar
- MR 73
- Mr Quigley, l'australien
- Mystic Pizza
- Network : Main basse sur la TV
- Palais Royal !
- Pandorum
- RoboCop 1 à 3
- Séduis-moi si tu peux !
- Sens unique
- Telle mère, telle fille
- Tous en scène
- Un homme à la hauteur
- Une famille sur le ring
- Women Talking
- 3 août
- La Pat' Patrouille : Le film
- 5 août
- Conan
- Crazy Rich Asians
- Les onze commandements
- Tout ce qui brille
- 7 août
- Elektra
- In the Lost Lands
- La Course des animaux
- 10 août
- Les Baronnes
- Robin des Bois
- 12 août
- The Last Showgirl
- 15 août sur Prime Video
- Chacun pour tous
- Comme un chef
- Ibiza
- Il était une fois dans l'Oued
- La French
- La mentale
- La soif de l'or
- Les beaux gosses
- Mad Max: Fury Road
- On voulait tout casser
- Pattaya
- 16 août
- Un été pour tout changer
- 17 août
- Red Sonja
- 18 août
- Le dindon
- 19 août
- Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan
- 30 jours max
- 20 août
- Gomez vs Tavares
- Le roi Arthur : la légende d'Excalibur
- 21 août
- Menace en eaux profondes
- 26 août
- The Last Sunrise
Toutes les séries d'aout 2026
Parmi les nouvelles séries à venir sur Prime Video, s'il y en a bien une qui tire toute la couverture, c'est la saison 4 de Reacher. Adaptée du treizième roman de Lee Child, Elle savait…, cette quatrième saison pousse Reacher à enquêter sur la mort suspecte d'une femme dans le métro de New York, un événement qui cache une conspiration bien plus vaste que prévu comme d'habitude. La série sera composée de huit épisodes qui seront diffusés à un rythme hebdomadaire. Dès le final de la saison 4, le spin-off Neagley prendra la relève avec l'intégralité des épisodes de sa première saison.
- 5 août
- Sterling Point
- 12 août
- Reacher - Saison 4
- 15 août
- The Magicians - Saisons 1 à 5
- 20 août
- Novak Djokovic : Le Loup en Hiver
- 21 août
- The Five-Star Weekend
- 28 août
- Betty la Fea L'histoire continue
- 29 août
- Les Fumiers Bienvenue à la Ferme