Prime Video charge son catalogue de nouveautés pour le mois d'août 2026 avec une grande quantité de blockbusters, mais aussi des films cultes et des séries très attendues.

Le mois d'août 2026 s'annonce très chaud sur Prime Video avec de très gros blockbusters comme les Fast and Furious, mais aussi des classiques et du culte avec les RoboCop ou encore l'excellent Midsommar. Les séries ne sont pas en reste ce mois-ci avec notamment le grand retour de Reacher.

Tous les films à venir sur Prime Video en aout 2026

Sortie en 2001, la saga Fast & Furious arrive sur Prime Video. Portée par Vin Diesel et le regretté Paul Walker, elle compte désormais près de 10 films et ce n'est pas encore fini, sans oublier le spin-off Hobbs & Shaw, elle a engrangé plusieurs milliards de dollars au box-office avec ses films d'action survitaminés. On notera aussi l'arrivée des RoboCop dont le premier épisode de 1987 a été réalisé par Paul Verhoeven. Dans ces films de science-fiction cultes, on suit un policier de Détroit transformé en cyborg après une agression mortelle. Il devient alors un super flic aux méthodes expéditives.

Enfin, gros plan sur Midsommar qui rejoint lui aussi le catalogue de Prime Video ce mois-ci. Réalisé par Ari Aster, il s'agit d'un film d'horreur aussi psychologique que graphique porté par une Florence Pugh incroyable. Le film a rencontré un joli succès à sa sortie et a très largement été salué pour sa mise en scène et sa photographie lumineuse contrastant avec l'horreur du récit. Un « folk horror » redoutable qui redéfinit les codes du genre et que l'on vous conseille vivement.

1er août À fond la fac Avant toi Baby Boom Barbershop 1 à 3 Beauty Shop Bleu d'enfer Blue Velvet Colors Desecration Dirty Papy Droit au cœur Éclair de lune Escrocs Everything, Everything Evil Dead 3 : L'armée des ténèbres Fast & Furious 1 à 9 Fast & Furious : Hobbs & Shaw Get Out Hercule Jour après jour La vie, l'amour... les vaches L'affaire Thomas Crown Le coup du siècle Les Aventures de Buckaroo Banzaï à travers la 8e dimension Les municipaux, ces héros Les municipaux, trop c'est trop Les seigneurs de Harlem L'expérience Belko Licorice Pizza L'île oubliée Midsommar MR 73 Mr Quigley, l'australien Mystic Pizza Network : Main basse sur la TV Palais Royal ! Pandorum RoboCop 1 à 3 Séduis-moi si tu peux ! Sens unique Telle mère, telle fille Tous en scène Un homme à la hauteur Une famille sur le ring Women Talking



3 août La Pat' Patrouille : Le film



5 août Conan Crazy Rich Asians Les onze commandements Tout ce qui brille



7 août Elektra In the Lost Lands La Course des animaux



10 août Les Baronnes Robin des Bois



12 août The Last Showgirl



15 août sur Prime Video Chacun pour tous Comme un chef Ibiza Il était une fois dans l'Oued La French La mentale La soif de l'or Les beaux gosses Mad Max: Fury Road On voulait tout casser Pattaya



16 août Un été pour tout changer



17 août Red Sonja



18 août Le dindon



19 août Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 30 jours max



20 août Gomez vs Tavares Le roi Arthur : la légende d'Excalibur



21 août Menace en eaux profondes

26 août The Last Sunrise



Toutes les séries d'aout 2026

Parmi les nouvelles séries à venir sur Prime Video, s'il y en a bien une qui tire toute la couverture, c'est la saison 4 de Reacher. Adaptée du treizième roman de Lee Child, Elle savait…, cette quatrième saison pousse Reacher à enquêter sur la mort suspecte d'une femme dans le métro de New York, un événement qui cache une conspiration bien plus vaste que prévu comme d'habitude. La série sera composée de huit épisodes qui seront diffusés à un rythme hebdomadaire. Dès le final de la saison 4, le spin-off Neagley prendra la relève avec l'intégralité des épisodes de sa première saison.