Disney+ n'a pas encore dévoilé l'intégralité de ses nouveautés à l'heure où ces lignes sont écrites, et nous tiendrons cet article à jour lorsque ce sera fait, mais d'ici là, voici ce qui a déjà été confirmé et ce qui vous attend donc cette semaine sur la plateforme.

Tous les films de la semaine sur Disney+ du 3 au 9 aout 2026

C'est LE gros blockbuster de la semaine , Predator Badlands, sorti en salles le 7 novembre 2025, arrive enfin sur Disney+. Ce film de science-fiction réalisé par Dan Trachtenberg (Prey, Predator Killer of Killers) est très particulier puisqu'il se focalise cette fois sur un Predator jeune, un certain Dek. Lors d'un voyage initiatique devant faire de lui un guerrier, il tombe sur un androïde, incarné par Elle Fanning (star de la série Margo a des problèmes d'argent sur Apple TV). Une alliée improbable qui va l'aider dans sa quête. Avant d'arriver sur Disney+, le film a signé la meilleure ouverture de la franchise avec 40 millions de dollars aux USA et un total de 80 millions de dollars dans le monde dès son premier week-end. C'est désormais le plus gros succès de l'histoire de la franchise, dépassant les 180 millions de dollars et surclassant Alien vs. Predator. La critique l'a très bien accueilli, avec environ 85 % d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Il devrait largement trouver son public sur Disney+.

6 AOÛT : Predator : Badlands - un Predator et une android doivent s'allier pour survivre.



Toutes les séries de la semaine du 3 au 9 aout 2026

Enfin, deux séries événements arrivent sur Disney+ cette semaine, à commencer par Star Wars Visions Presents : le Neuvième Jedi. Cette série dérivée de Star Wars Visions propose huit épisodes suivant Lah Kara, personnage marquant de la série principale, qui continue son apprentissage Jedi sous la tutelle de Margrave Juro dans une quête pour sauver son père. Une série spin-off hyper attendue et très prometteuse qui pourrait être la première d'une longue série d'après ses créateurs. Arrive également The Shards sur Disney+, une série FX produite par Ryan Murphy, qui nous fait suivre un groupe d'adolescents dans le Los Angeles des années 80 entre quête d'identité, découverte et relations amoureuses, mais aussi d'étranges obsessions pour les tueurs en série…