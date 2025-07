On a déjà une bon aperçu du programme de Disney+ pour août 2025, avec un tas de sorties confirmées, avec du très lourd en vue, notamment côté séries.

Le programme de juillet 2025 sur Disney+ n'as pas encore été totalement diffusé qu'on connaît déjà une bonne partie du calendrier des sorties de la plateforme aux grandes oreilles pour août 2025. Ce tant du côté des films que des séries, où le plus gros du programme du mois prochain se trouve, avec plusieurs productions attendues. Voyons tout cela plus en détail.

Tous les films Disney+ confirmés en août 2025

On commence tout naturellement par la section films confirmés en août 2025 sur Disney+. En l'occurrence, nous avons deux candidats au début et à la fin du mois. En premier, le 7 août, nous avons 14 Jours pour Aller Mieux, une comédie française d'Edouard Pluvieux, qui compte des acteurs comme Maxime Gasteuil, Anne Serra ou encore Estéban. Un film plutôt familial, même si la critique et le public semblent avoir un avis plutôt mitigé à son sujet.

La fin du mois d'août sera marquée sur Disney+ par une production en principe d'un tout autre niveau avec le 28 du mois Vaiana 2, la suite de l'aventurière maritime éponyme, qui a bien grandi depuis, et va donc nous emporter vers de nouveaux flots qui ont visiblement ravi le public et la critique depuis sa sortie l'année dernière.

07/08 14 Jours pour Aller Mieux (Section Star)

28/08 Vaiana 2



Toutes les séries confirmées d'août 2025

On passe donc maintenant aux séries à venir en août 2025 sur Disney+, avec de ce côté-là du très lourd. Le 6 août 2025, le MCU reviendra notamment avec la mini-série d'animation Eyes of Wakanda, centrée donc sur le pays natal de Black Panther. Nos yeux sont cependant rivés sur le 13 août, alors que la très attendue première saison de la série Alien: Earth fera enfin ses débuts, dans la section Star. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, nous allons donc voir les emblématiques xénomorphes évoluer sur notre chère Planète Bleue.

Enfin, la liste des séries confirmées pour août 2025 se conclut par The Twisted Tale of Amanda Knox, qui arrivera sur la plateforme SVOD de Mickey dans son intégralité le 20 août.