Les abonnés de HBO Max vont avoir de quoi frissonner ce mois-ci. La plateforme enrichit son catalogue avec quatre films coup de poing qui ont marqué toute une génération.

La période d'Halloween inspire décidément les plateformes de SVOD. Netflix, Prime Video et même Apple TV+ font le plein de films d'horreur ou d'épouvante depuis deux semaines. Mais le service qui met vraiment le paquet, c'est clairement HBO Max. La preuve aujourd'hui encore avec l'entrée dans son catalogue de quatre films tirés d'une licence culte, trash à souhait et sombrement addictive.

Quatre films pour quatre nuits ou tout devient possible sur HBO Max

Après Hotel Transylvanie cette semaine, on change complètement de ton ! HBO Max accueille dès aujourd'hui les quatre premiers volets de la saga culte American Nightmare (The Purge, pour les amateurs de vo). C'est un ajout de taille pour les fans aussi bien de films d'horreurs que de thrillers bien musclés. Gare aux âmes sensibles, ça cogne fort !

La franchise née de l'esprit de James DeMonaco nous propulse dans un futur dystopique proche où le cauchemar envahit les rues des États-Unis une fois par an. En effet, une nuit est réservée chaque année à ce qu'on appelle la « purge ». Pillages, règlements de compte, meurtres... tout est alors permis dans ces quatre opus d'American Nightmare qui vont certainement faire sensation sur HBO Max.

Adrénaline et réflexion s'invitent ainsi sur HBO Max. Pendant que le premier American Nightmare donne un avant-goût de la formule en s'intéressant à une famille, chacune de ses suites va plus loin. D'abord, Anarchy explore la survie urbaine en pleine purge. Ensuite, Elections met en scène la montée d'une résistance politique. Puis, Les Origines revient en arrière en tant que préquel dévoilant la naissance du phénomène.

Mêlant suspens, action et satire politique, la franchise est parvenue à s'imposer dans l'imaginaire de toute une génération qui a suivi chaque film depuis 2013. C'est donc une arrivée massive et iconique sur HBO Max. De plus, si le concept de cette tétralogie choc vous plaît, l'expérience ne s'arrête pas là. Prolongez le plaisir avec American Nightmare 5 Sans Limites et la série The Purge à la location sur Apple TV+ et CanalVOD.