Outre les plateformes comme Netflix, Prime Video ou Disney+, on peut aussi compter sur HBO Max, qui profite de l’été pour proposer de nouveaux films. Et cette fin juillet offre justement une belle occasion de voir, ou revoir, un film déjà culte de ces dernières années.

Un énorme film récent sur HBO Max

C’est officiel : Dune : Deuxième Partie est désormais disponible (30 juillet 2025) en streaming sur HBO Max. Après son immense succès en salles, le film de Denis Villeneuve débarque enfin sur les plateformes, offrant aux abonnés la possibilité de (re)plonger dans l’univers dense, majestueux et implacable imaginé par Frank Herbert. Et si vous aviez manqué sa sortie au cinéma, c’est clairement le bon moment pour rattraper ce monument de science-fiction moderne.

Sorti en mars 2024, Dune : Deuxième Partie reprend directement là où le premier opus s’était arrêté. Paul Atréides (Timothée Chalamet), désormais réfugié chez les Fremen dans les déserts d’Arrakis, se prépare à affronter l’Empire et à assumer son destin prophétique. Le film explore davantage la culture fremen, l’ascension politique de Paul, et la guerre à venir contre les Harkonnen. Avec une mise en scène toujours aussi spectaculaire, Villeneuve pousse encore plus loin l’ambition visuelle et narrative de la saga. L’immersion est totale, servie par une bande-son envoûtante signée Hans Zimmer, des décors grandioses, et des scènes d’action à couper le souffle. Bref, un pépite sur HBO Max.

Un casting de fou furieux

Le film, dispo sur HBO Max, peut aussi compter sur un casting cinq étoiles. Outre Timothée Chalamet, on retrouve Zendaya (Euphoria, Spider-Man: No Way Home) dans un rôle bien plus central que dans le premier film. Rebecca Ferguson (Mission: Impossible, Doctor Sleep), Josh Brolin (Avengers: Endgame, No Country for Old Men), Javier Bardem (Skyfall, No Country for Old Men), Florence Pugh (Midsommar, Black Widow), Austin Butler (Elvis) et Christopher Walken (The Deer Hunter, Sleepy Hollow) complètent cette distribution prestigieuse. Chacun incarne avec justesse un personnage complexe, dans un univers où chaque décision peut avoir des conséquences dramatiques.

La mise en ligne sur HBO Max intervient à un moment stratégique, alors que les grandes plateformes multiplient les contenus estivaux. Avec Dune : Deuxième Partie, HBO Max frappe fort et offre à ses abonnés un blockbuster d’envergure, aussi beau à regarder que riche à décrypter.

Source : HBO Max