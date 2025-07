Ça y est, nous y sommes ! C'est cette semaine qu'a lieu le grand chassé-croisé estival. Ça promet le carambolage sur les plateformes de SVOD. Après s'être retenu pour la fin juillet, c'est le moment de se lâcher avec l'arrivée du mois d'août. Prime Video, HBO Max ou encore Netflix ont annoncé la couleur. Du côté du N rouge justement, la semaine est particulièrement remplie, tant en films qu'en séries.

Tous les nouveaux films du 28 juillet au 3 août 2025

Cette semaine est très clairement placée sous le signe des vacances sur Netflix ! La plateforme fait le plein de films familiaux qui invite au voyage. On commence dès demain, mardi 29 juillet, avec le dernier film Dr Dolittle mettant cette fois en vedette Robert Downey Jr. Les comédies françaises sont également à l'honneur. Mais la sélection ne serait pas complète sans un film d'animation, d'où la programmation de Megamind, de DreamWorks. N'oublions pas non plus la production maison du diffuseur : My Oxford Year, pour les amateurs de rom com.

29 juillet : Le Voyage du Dr Dolittle — nouveau film de 2020 avec Robert Downey Jr.

1 er août : L'élève Ducobu — adaptation de la célèbre bande-dessinée avec Elie Semoun. Les vacances de Ducobu — suite directe du film de 2011. Ducobu 3 — troisième film qui va donner du film à retordre au héros en amour. La Famille Addams — premier film de la saga culte. Les Valeurs de la famille Addams — deuxième volet de l'adaptation de l'œuvre de Charles Addams. My Oxford Year — nouvelle comédie romantique de Netflix avec Sofia Carson. Petites mains — comédie sociale française.

03 août : Megamind — film d'animation des studios DreamWorks.



Les nouvelles séries qui arrivent sur Netflix

Au croisement de juillet et août, Netflix mise sur la diversité pour ses séries. Deux documentaires aux antipodes l'un de l'autres vont fasciner les plus curieux : le premier sur une affaire autour de la Zone 51 aux États-Unis, l'autre sur Clarisse Castan, agente de stars. Mais si vous cherchez surtout à rire un bon coup, tournez-vous alors vers Leanne, la nouvelle production maison de la plateforme !

29 juillet : Chaos d’anthologie : Storm Area 51 — série documentaire sur une blague à propos de la zone 51 qui prend des proportions gigantesques.

31 juillet : Glass Heart — k-drama entre sport et romance. Leanne — comédie de Netflix sur une femme contrainte de repartir de zéro quand son mari la quitte après 33 ans de mariage. My Melody & Kuromi — série d'animation jeunesse dans un décor sucré.

1 er août : Clarisse, dans l'ombre des stars — série qui suit le quotidien d'une agente de célébrités.