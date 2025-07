Fin du mois de juillet, Disney+ a visiblement déjà joué toutes ses cartes. La plateforme de Mickey ne tiendra pas vraiment tête à Netflix, Prime Video ou encore HBO Max, eux aussi plutôt avares de toute façon cette semaine. Pour autant, Disney+ a ajouté suffisamment de nouveautés dernièrement pour que vous puissiez passer une bonne semaine avec quelques programmes sympas, voici nos suggestions.

Les films suggérés cette semaine du 28 juillet au 3 aout 2025

Côté films, le mois de juillet 2025 s’est passé sous le signe du requin et des robots. Entre un docu avec le nouveau Captain America, Anthony Mackie, parti barboter avec les squales et les secrets de tournage du légendaire Les Dents de la Mer, les fans du prédateur marin ont pas mal de choses à se mettre sous la dent, surtout que les deux docus sont très intéressants. Toujours dans ce qui pourrait représenter l’imaginaire enfantin, les robots ont été largement mis à l’honneur ce mois-ci sur Disney+ avec l’arrivée de l’intégralité des films Transformers de la saga Michael Bay. Soit du premier au cinquième film ! Ce n’est peut-être pas du cinéma d’auteur, mais en termes de grosses productions qui en mettent plein les mirettes, les films sont plutôt impressionnants dans leur genre.

Les recommandations de la semaine, tout est déjà disponible !

Anthony Mackie à la rencontre des requins — court-métrage documentaire avec l'acteur vedette du MCU.

— court-métrage documentaire avec l'acteur vedette du MCU. Les Dents de la mer : les secrets d’un film culte — film documentaire de National Geographic sur la naissance du film de Steven Spielberg.

— film documentaire de National Geographic sur la naissance du film de Steven Spielberg. Transformers | L'intégrale, du premier opus de 2007 au cinquième, The Lask Knight — La lutte culte entre Decepticons et Autobots.

Les séries conseillées cette semaine du 28 juillet au 3 aout 2025

En termes de séries, Disney+ a également fait le plein ce mois-ci et pour finir le mois s’il n’y a pas de nouveautés majeures, vous pouvez toujours rattraper votre retard. On pourra notamment mettre en lumière la petite surprise qu’a été IronHeart, série Marvel autour de l’héroïne en armure découverte dans Black Panther 2. Comme Les 4 Fantastiques et Thunderbolts et Daredevil, IronHeart semble apporter un peu de fraîcheur à un MCU que l’on pensait embourbé à jamais. Jetez-y un œil à l’occasion. Sinon des séries comme Abbott Elementary ou les Simpson cartonnent toujours et se picorent toujours aussi bien.

Les recommandations de la semaine, tout est déjà disponible !