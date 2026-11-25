Les nouveautés de HBO Max se dévoilent pour le mois de décembre 2026. Vous allez voir, votre abonnement va être bien rentabilisé avec la tonne de sorties qui rivalisera sans peine avec la concurrence, même les mastodontes Netflix et Disney+. Des films pour toute la famille débarquent, avec des titres qui valent vraiment le détour. On peut d'ailleurs en dire de même avec les séries, même si toute l'attention sera tournée vers l'adaptation de Harry Potter.

Les films annoncés sur HBO Max en décembre 2026

Les films du mois de décembre 2026 vont vous régaler sur HBO Max. Au sens premier d'ailleurs, puisqu'on retrouvera pas exemple Wonka, le préquel coloré et chantant de Charlie et la chocolaterie avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Vous aurez en plus de quoi passer de bons moments en famille avec un tas d'autres films pour toute la famille. Si vous ne l'avez pas vu, Le Robot sauvage, magnifique fable écologiste, arrivera dans le catalogue. De notre côté, on vous recommandera aussi deux films d'animation français. Nul besoin de présenter Une nuit à paris, l'histoire d'une jeune artiste qui se lie avec un insecte devenu géant. En revanche, vous connaissez peut-être moins Jack et la mécanique du cœur, l'histoire d'un jeune garçon dont le cœur est un coucou est déréglé lorsqu'il tombe amoureux. À vous de faire votre choix :

1 er DÉCEMBRE : Boule et Bill

2 DÉCEMBRE : LEGO Batman, le film La Grande Aventure LEGO 1 & 2 Perquisition - documentaire

3 DÉCEMBRE : La Cité des enfants perdus Delicatessen

4 DÉCEMBRE : Everest

5 DÉCEMBRE : L'Anarcœur Lucas, fourmi malgré lui

6 DÉCEMBRE : Sauvez Willy 1 à 3

9 DÉCEMBRE : Krypto et les Super-Animaux - film d'animation jeunesse sur le chien de Superman Superman - le nouveau film de 2025

10 DÉCEMBRE : Prisoners

11 DÉCEMBRE : Jack et le chasseur de géants - revisite young adult des célèbres contes

12 DÉCEMBRE : Scooby-Doo 1 & 2 The Brutalist

13 DÉCEMBRE : Wonka

16 DÉCEMBRE : De l'autre côté du ciel

18 DÉCEMBRE : Arthur et les Minimoys | saga complète Kashipovsky : Sous son emprise - film documentaire

19 DÉCEMBRE : À la croisée des mondes : La Boussole d'or L'Homme au masque de fer - la version de 1998 Gary Gulman : Grandiloquent - spectacle de stand-up

20 DÉCEMBRE : Aquaman et le royaume perdu - deuxième volet de la saga DC Yéti & Company - film d'animation jeunesse

23 DÉCEMBRE : Jack et la mécanique du cœur - film d'animation français tiré du roman de Mathias Malziau

24 DÉCEMBRE : Le Petit Poucet - film de 2001 Le Robot sauvage - film d'animation familial

25 DÉCEMBRE : Les Goonies

26 DÉCEMBRE : L'Île de Nim

27 DÉCEMBRE : Cigognes et Compagnie - film d'animation jeunesse Le Géant de fer

28 DÉCEMBRE : L'Aventure intérieure

30 DÉCEMBRE : Un monstre à Paris - film d'animation français avec les vois du chanteur M et de Vanessa Paradis

31 DÉCEMBRE : Space Jam 1 & 2



Les séries HBO Max de décembre 2026, dont le retour de Harry Potter

Du côté des séries, HBO Max mise gros sur les documentaires et les divertissements en tout genre. Pour autant, la plateforme aura aussi des fictions à vous mettre sous la dent. Cela dit, la série la plus attendue est assurément l'adaptation d'Harry Potter, un reboot qui va rejouer la magie des films de J.K. Rowling. Une nouvelle génération s'apprête en effet à faire son entrée à Poudlard, l'école des sorciers, tandis que les fans de longue date vont pourvoir redécouvrir l'histoire dans un tout nouveau format. Mais si vous cherchez autre chose à regarder, voici le calendrier :

3 DÉCEMBRE : Le Monde de Baylen | saison 3

4 DÉCEMBRE : Alice Mon Meurtre préféré - série documentaire Seveso : La Catastrophe chimique - série documentaire Sexploitation : Le Système Andrew Tate - série documentaire

5 DÉCEMBRE : It's Florida Man | saison 3 - série documentaire

7 DÉCEMBRE : Alaska : La Ruée vers l'or | saison 17 - téléréalité suivant des chercheurs d'or en Alaska

8 DÉCEMBRE : C.B. Strike : Marée fatale | saison 5 Un meurtrier sous mon toit | saison 19 - divertissement

11 DÉCEMBRE : Karters - série jeunesse

21 DÉCEMBRE : Krypto sauve la situation | saison 2 - série d'animation jeunesse sur le chien de Superman

25 DÉCEMBRE : Harry Potter à l'école des sorciers | saison 1 - nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling Harry Potter : Le Podcast officiel de la série | saison 1 - retour sur la diffusion de chaque épisode Influence mortelle : Réseaux assassins | saison 2 - série documentaire Urgences : Sauvés in extremis - divertissement

26 DÉCEMBRE : Catastrophes naturelles : Les Chasseurs de tempête - divertissement Josh Gates et les trésors perdus | saison 16 - divertissement



Quelles compétitions sportives suivre en décembre sur la plateforme ?

Il ne faudrait pas oublier que l'abonnement HBO Max inclus des retransmissions d'Eurosports. Ainsi, tout au long du mois de décembre 2026, vous allez pouvoir suivre les plus grandes compétitions de ski et même un peu de patinage. Voici le calendrier pour les sportifs dans l'âme :