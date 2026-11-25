HBO dévoile son calendrier de décembre 2026. Le programme s'annonce chargé pour les fêtes, avec des films remarquables et des séries événements pour Noël.
Les nouveautés de HBO Max se dévoilent pour le mois de décembre 2026. Vous allez voir, votre abonnement va être bien rentabilisé avec la tonne de sorties qui rivalisera sans peine avec la concurrence, même les mastodontes Netflix et Disney+. Des films pour toute la famille débarquent, avec des titres qui valent vraiment le détour. On peut d'ailleurs en dire de même avec les séries, même si toute l'attention sera tournée vers l'adaptation de Harry Potter.
Les films annoncés sur HBO Max en décembre 2026
Les films du mois de décembre 2026 vont vous régaler sur HBO Max. Au sens premier d'ailleurs, puisqu'on retrouvera pas exemple Wonka, le préquel coloré et chantant de Charlie et la chocolaterie avec Timothée Chalamet dans le rôle titre. Vous aurez en plus de quoi passer de bons moments en famille avec un tas d'autres films pour toute la famille. Si vous ne l'avez pas vu, Le Robot sauvage, magnifique fable écologiste, arrivera dans le catalogue. De notre côté, on vous recommandera aussi deux films d'animation français. Nul besoin de présenter Une nuit à paris, l'histoire d'une jeune artiste qui se lie avec un insecte devenu géant. En revanche, vous connaissez peut-être moins Jack et la mécanique du cœur, l'histoire d'un jeune garçon dont le cœur est un coucou est déréglé lorsqu'il tombe amoureux. À vous de faire votre choix :
- 1er DÉCEMBRE :
- Boule et Bill
- 2 DÉCEMBRE :
- LEGO Batman, le film
- La Grande Aventure LEGO 1 & 2
- Perquisition - documentaire
- 3 DÉCEMBRE :
- La Cité des enfants perdus
- Delicatessen
- 4 DÉCEMBRE :
- Everest
- 5 DÉCEMBRE :
- L'Anarcœur
- Lucas, fourmi malgré lui
- 6 DÉCEMBRE :
- Sauvez Willy 1 à 3
- 9 DÉCEMBRE :
- Krypto et les Super-Animaux - film d'animation jeunesse sur le chien de Superman
- Superman - le nouveau film de 2025
- 10 DÉCEMBRE :
- Prisoners
- 11 DÉCEMBRE :
- Jack et le chasseur de géants - revisite young adult des célèbres contes
- 12 DÉCEMBRE :
- Scooby-Doo 1 & 2
- The Brutalist
- 13 DÉCEMBRE :
- Wonka
- 16 DÉCEMBRE :
- De l'autre côté du ciel
- 18 DÉCEMBRE :
- Arthur et les Minimoys | saga complète
- Kashipovsky : Sous son emprise - film documentaire
- 19 DÉCEMBRE :
- À la croisée des mondes : La Boussole d'or
- L'Homme au masque de fer - la version de 1998
- Gary Gulman : Grandiloquent - spectacle de stand-up
- 20 DÉCEMBRE :
- Aquaman et le royaume perdu - deuxième volet de la saga DC
- Yéti & Company - film d'animation jeunesse
- 23 DÉCEMBRE :
- Jack et la mécanique du cœur - film d'animation français tiré du roman de Mathias Malziau
- 24 DÉCEMBRE :
- Le Petit Poucet - film de 2001
- Le Robot sauvage - film d'animation familial
- 25 DÉCEMBRE :
- Les Goonies
- 26 DÉCEMBRE :
- L'Île de Nim
- 27 DÉCEMBRE :
- Cigognes et Compagnie - film d'animation jeunesse
- Le Géant de fer
- 28 DÉCEMBRE :
- L'Aventure intérieure
- 30 DÉCEMBRE :
- Un monstre à Paris - film d'animation français avec les vois du chanteur M et de Vanessa Paradis
- 31 DÉCEMBRE :
- Space Jam 1 & 2
Les séries HBO Max de décembre 2026, dont le retour de Harry Potter
Du côté des séries, HBO Max mise gros sur les documentaires et les divertissements en tout genre. Pour autant, la plateforme aura aussi des fictions à vous mettre sous la dent. Cela dit, la série la plus attendue est assurément l'adaptation d'Harry Potter, un reboot qui va rejouer la magie des films de J.K. Rowling. Une nouvelle génération s'apprête en effet à faire son entrée à Poudlard, l'école des sorciers, tandis que les fans de longue date vont pourvoir redécouvrir l'histoire dans un tout nouveau format. Mais si vous cherchez autre chose à regarder, voici le calendrier :
- 3 DÉCEMBRE :
- Le Monde de Baylen | saison 3
- 4 DÉCEMBRE :
- Alice
- Mon Meurtre préféré - série documentaire
- Seveso : La Catastrophe chimique - série documentaire
- Sexploitation : Le Système Andrew Tate - série documentaire
- 5 DÉCEMBRE :
- It's Florida Man | saison 3 - série documentaire
- 7 DÉCEMBRE :
- Alaska : La Ruée vers l'or | saison 17 - téléréalité suivant des chercheurs d'or en Alaska
- 8 DÉCEMBRE :
- C.B. Strike : Marée fatale | saison 5
- Un meurtrier sous mon toit | saison 19 - divertissement
- 11 DÉCEMBRE :
- Karters - série jeunesse
- 21 DÉCEMBRE :
- Krypto sauve la situation | saison 2 - série d'animation jeunesse sur le chien de Superman
- 25 DÉCEMBRE :
- Harry Potter à l'école des sorciers | saison 1 - nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling
- Harry Potter : Le Podcast officiel de la série | saison 1 - retour sur la diffusion de chaque épisode
- Influence mortelle : Réseaux assassins | saison 2 - série documentaire
- Urgences : Sauvés in extremis - divertissement
- 26 DÉCEMBRE :
- Catastrophes naturelles : Les Chasseurs de tempête - divertissement
- Josh Gates et les trésors perdus | saison 16 - divertissement
Quelles compétitions sportives suivre en décembre sur la plateforme ?
Il ne faudrait pas oublier que l'abonnement HBO Max inclus des retransmissions d'Eurosports. Ainsi, tout au long du mois de décembre 2026, vous allez pouvoir suivre les plus grandes compétitions de ski et même un peu de patinage. Voici le calendrier pour les sportifs dans l'âme :
- 1er DÉCEMBRE :
- Coupe du monde Hochfilzen - biathlon du 1er au 6 décembre
- 8 DÉCEMBRE :
- Annecy-Le Grand Bornand - biathlon du 8 au 13 décembre
- 10 DÉCEMBRE :
- Final du Grand Prix ISU - patinage jusqu'au 13 décembre
- Coupe du monde Val Thorens - ski cross jusqu'au 11 décembre
- 12 DÉCEMBRE :
- Coupe du monde Val d'Isère - ski alpin du 12 au 13 décembre
- 22 DÉCEMBRE :
- Coupe du monde de Courchevel - ski alpin