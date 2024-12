HBO et Warner couvent visiblement de grands espoirs pour leur série Harry Potter, qui vise à proposer une sorte de reboot par rapport aux films qui ont marqué leur monde à l'époque. Que la série soit fidèle à la fois aux livres de J.K. Rowling et aux films reste à voir, mais elle le sera en tout cas d'un point de vue géographique, alors que la fenêtre du début de son tournage se précise.

Une série Harry Potter fidèle à l'aura des films ?

La production de la série Harry Potter bat son plein, alors que HBO et Warner se penchent actuellement très sérieusement sur le casting de tout le beau monde qu'on retrouvera à Poudlard dans un format adapté cette fois au petit écran. Aux dernières nouvelles, elle aurait trouvé ses Albus Dumbledore et Severus Rogue, qui seraient respectivement incarnés par Mark Rylance et Paapa Essiedu (un choix qui risque de diviser au sein des Potterheads, si les rumeurs se confirment).

Reste cependant un casting autrement plus crucial : celui du trio de tête que sont Harry Potter, Ron Weasley ou encore Hermione Granger nouvelle génération, en plus des nombreux autres élèves emblématiques de l'école des sorciers. À ce titre, on apprend par l'entremise de ScreenTime sur X.com que plus de 33 000 enfants auraient été auditionnés pour ces rôles. Si le choix final des différents acteurs n'est pas encore connu, la série devrait en tout cas débuter son tournage dans le courant de l'été 2025, pour une diffusion en exclusivité sur Max courant 2027, eût égard aux énormes ambitions de ses créateurs.

HBO et Warner semblent vouloir mettre toutes les chances de leur côté pour plaire aux fans d'Harry Potter, et surtout des films. ScreenTime nous apprend en effet également que la série sera filmée dans le même studio que celui justement utilisé pour les films. Cette nouvelle adaptation d'Harry Potter se veut cependant plus moderne et spectaculaire, notamment s'agissant des effets spéciaux. Mais il faudra faire preuve de patience pour voir le résultat final.

Source : ScreenTime sur X.com