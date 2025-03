Parmi les grandes franchises de la Pop culture, Harry Potter a toujours autant la cote. Même si la saga cinématographique Les Animaux fantastiques a été un four, dès qu'il s'agit de revenir à Poudlard, c'est une autre histoire. Le jeu vidéo Hogwarts Legacy l'a bien démontré, atteignant des ventes records. Dès lors, on comprend pourquoi HBO a choisi de mettre sur les rails un reboot des jeunes années de l'apprenti sorcier. Cela prendra la forme d'une série TV et les choses se précisent doucement en coulisses.

La série Harry Potter complète enfin son casting

La série Harry Potter de HBO est toujours en phase de pré-production. Les castings sont lancés depuis des mois, mais ça commence à prendre en forme. Ainsi, plusieurs figures emblématiques de l'école de Poudlard ont trouvé leur interprète. Ç'a commencé avec le directeur Albus Dumbledore, qui sera incarné par John Lithgow.

Il ne sera pas seul dans cette aventure, plusieurs de ses collègues ont aussi trouvé leur interprète. Cependant, la série Harry Potter est vendue comme une production plus inclusive, à l'image du message centrale au cœur des romans de J. K. Rowling. Dès lors, certains choix commencent déjà à faire jaser sur les réseaux sociaux.

© HBO.

Il va y avoir du changement pour ce professeur de Harry Potter

Nous savions déjà qu'il était en discussion pour le rôle, ce serait désormais en train d'être bouclé : Paapa Essiedu interprètera le terrible professeur Rogue dans l'adaptation Harry Potter de HBO. L'acteur de 34 ans et notamment connu pour ses rôles dans les séries I May Destroy You ou encore Black Mirror. Il a aussi une belle carrière au théâtre qui lui a valu plusieurs prix.

Toutefois, ce choix pour incarner une figure gothique comme Severus Rogue soulève de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Le personnage étant caractérisé pour sa pâleur, son nez crochu, ses longs cheveux noirs filamenteux et même sa laideur, certains questionnent le fait d'avoir choisi pour ce rôle un acteur noir, en plus salué pour sa beauté. Une chose est sûre, la série Harry Potter va apporter du changement par rapport aux films.

L'interrogation va au-delà des simples considérations "esthétiques". Compte tenu de l'histoire de Severus Rogue, ce choix pourrait porter des connotations absentes de l'œuvre originale. De fait, dans ses jeunes années, le professeur était harcelé à l'école. Même s'il rendait souvent la pareille à ses agresseurs, allant jusqu'à inventer des maléfices pour les malmener, ces confrontations dans la série pourraient prendre une dimension raciale qui n'a pas lieu d'être au sein de la communauté des sorciers telle que J. K. Rowling l'a imaginée.

© Paapa Essiedu par Ruth Crafer.

Alan Rickman dans le rôle de Severus Rogue. © Warner Bros.

Une autre figure de Poudlard aurait trouvé son interprète

Dumbledore et Rogue ne seraient par ailleurs pas les seuls à avoir été castés pour la série Harry Potter. De fait, d'autres personnages ont fait parler ces dernières semaines. Certains ont par exemple évoqués Brett Goldstein dans le rôle de Hagrid, le garde forestier de Poudlard. Mais, c'est une autre tête iconique qui aurait trouvé chaussure à son pied.

Effectivement, après plusieurs rumeurs, la professeure de métamorphose Minerva McGonagall aurait enfin trouvé une interprète pour la série Harry Potter. Alors que Sharon Horgan aurait d'abord été envisagée, il semblerait que le choix se soit finalement arrêté sur l'actrice Janet McTeer.

Ainsi, la récemment disparue Maggie Smith verra une autre interprète lui succéder dans le rôle de la directrice de la maison Gryffondor. Janet McTeer a d'ailleurs déjà eu l'occasion de jouer avec Harry Potter en personne... puisqu'elle avait décroché un rôle dans le film La Dame en Noir, avec Daniel Radcliffe. Autrement, elle s'est souvent distinguée pour avoir incarné des figures d'autorité à l'écran, comme dans la série Ozark ou les films Divergente. Voilà qui est de bon augure pour la série HBO !

Janet McTeer dans la série Ozark. © Netflix.

Maggie Smith en tant que Minerva McGonagall dans les films Harry Potter. © Warner Bros.